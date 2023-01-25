Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре

"Арсенал" продолжает побеждать, вырвав три очка у находящегося в хорошей форме "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" остается в чемпионской гонке, а вот "Ньюкасл" потихоньку сбрасывает обороты. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





Дебют Мудрика заинтриговал



Если бы не ураганный выход на замену Михаила Мудрика, о матче "Ливерпуль" — "Челси" совсем нечего было бы говорить. В очень скучной игре двух кризисных и откровенно посредственных сейчас команд все внимание было приковано к дорогостоящему новичку "синих".



Вингер получил от Грэма Поттера 35 минут игрового времени и успел проявить свои лучшие качества: скорость, умение работать с мячом в движении и проникать в штрафную за счет удачных взаимодействий с соперником. Очевидно, что уже в следующем матче Михаил выйдет в основе и будет получать мяч все чаще, так как атакующие идеи нынешнего "Челси" достаточно примитивны и нуждаются в свежей подпитке.



Мудрик мог забить сам, мог стать автором голевой, забросив в штрафную Чуквуэмеку, он легко взаимодействовал с партнерами, так как в совершенстве владеет футбольным языком, для которого не нужны переводчики в многонациональном "Челси". Дебют украинца заинтриговал, и уже в следующей игре от него ждут продуктивных действий.



Менталитет Зинченко помогает "Арсеналу"



"Арсенал" снова побеждает, и три очка с очень неплохим сейчас "Юнайтед" — достижение, которое намекает на то, что "канониры" поверили в свои силы в чемпионской гонке и взялись за дело серьезно. Александр Зинченко был исключительным игроком против "Тоттенхэма" неделей ранее, но здесь он был еще лучше. Он может быть указан как левый защитник в командном листе, но летний новичок "Арсенал"— это гораздо больше.



"Юнайтед" просто не мог его поймать, так как Александр постоянно дрейфовал из защиты в полузащиту, создавая перегрузку в центральных зонах. Способность Зинченко разбивать линии своим пасом — важное оружие для "Арсенала". Он постоянно видит, как можно обострить игру, и умело управляет атакующими игроками.



Нельзя недооценивать и его лидерские качества. Было замечено, что он возглавлял предматчевуую "накачку" перед началом игры, и он продолжал подталкивать своих товарищей по команде вперед на протяжении всего матча. Это было первоклассное выступление игрока, который принес из чемпионского "Манчестер Сити" менталитет победителя.



Боуэн спас Мойеса, Лэмпарда не спас никто



"Вест Хэм" гораздо более опасен, когда Джаррод Боуэн гонится за безнадежными мячами и вырывается на голевые позиции. Шансы Дэвида Мойеса сохранить свою работу будут намного выше, если Боуэн продолжит хорошо играть.



У вингера продолжается нелегкий сезон, но его игра в победном матче для "Вест Хэма" над "Эвертоном" стала возвращением к высоким прошлогодним стандартам. Боуэн, не попавший в состав сборной Англии на Чемпионат Мира, доставлял немало хлопот обороне "Эвертона". Он продолжал передвигаться в пространстве по внутреннему правому каналу, сбивая с толку Виталия Миколенко и Джеймса Тарковски, и забил два браконьерских гола.



Это был Боуэн, который заново открыл для себя уровень, на котором он забил 18 голов в прошлом сезоне. Он был голоден после того, как не мог забить с 13 октября, и безжалостно наказал "Эвертон". "Вест Хэм" захочет большего от Боуэна, чтобы избежать опасности. У Фрэнка Лэмпарда же не нашлось игрока, который оказался бы способен показать свой лучший футбол, и он справедливо отправился на биржу труда.



Чтобы спасти "святых", Уорд-Проузу придется стать новым Ле Тиссье



Джеймс Уорд-Проуз подумал, что снова это сделал. Так же поступил и Натан Джонс, радостно ударивший кулаком по воздуху. Но после включения VAR гол Уорд-Проуза во втором тайме матча против "Астон Виллы" был отменен из-за фола в стенке.



Для "Саутгемптона" это был важнейший момент, так как вскоре игровое преимущество "Виллы" все же воплотись в гол, и в итоге "святые" проиграли. В шести матчах чемпионата при Джонсе "святые" забили пять голов. Четыре из них на счету Уорд-Проуза, а один был забит Че Адамсом с передачи Джеймса.



Все это очень напоминает времена незабвенного Мэтта Ле Тиссье, который раз за разом спасал "святых" от вылета в 90-х. Тогда "Саутгемптон" был командой одного игрока, которому не нужно было входить в штрафную, чтобы угрожать воротам, и сейчас Джеймс Уорд-Проуз выполняет те же функции. Полузащитник "святых" великолепен, но было бы неплохо, чтобы не нужно было проверять его способность тянуть "Саутгемптон" в одиночку.



Гвардиола по-прежнему недоволен своей командой



У Хосепа Гвардиолы было несколько шансов выразить удовлетворение тем, что "Манчестер Сити" сбросил с себя ярлык "команды счастливых цветов" после очередной демонстрации результативности Эрлинга Холанда.



Но нет: вместо этого менеджер дал понять, что "деталей" по-прежнему не хватает. Хорошая вещь для Гвардиолы и "Сити" заключается в том, что вылет из Кубка Лиги дает тренеру чистую неделю для работы со своими игроками. И что их следующее выступление — пятничная игра Кубка Англии против "Арсенала". В качестве подготовки к матчам Премьер-Лиги, которые состоятся в феврале и апреле, эта встреча доставляет удовольствие, а также дает Гвардиоле и его подопечным лучший стимул исправить то, чего не хватает.



Хосеп регулярно демонстрировал способность быстро разобраться в проблемах, возникающих у него команды в зимний период, и внести коррективы, которые сделают игру команды идеальной. Сейчас у "Сити" действительно не все в порядке, и команда нуждается в небольшой встряске, но наличие такого бомбардира, как Эрлинг Холанд, помогает команде набирать очки, даже когда она далека от идеальной формы.



"Юнайтед" пока не готов к тотальному футболу Тен Хага



О том, что Эрик Тен Хаг навязал свой план "Манчестер Юнайтед" с удивительной скоростью, свидетельствует изменение не только результатов, но и стиля игры. Команда напористо прессингует, пасует с воображением и стойко защищается.



Но есть одна область, где остается место для ошибок: розыгрыш мяча от своих ворот под прессингом. Очевидно, что для бывшего тренера "Аякса" это не подлежит обсуждению, но у "Юнайтед" недостаточно игроков, чтобы справиться с этим. Давид Де Хеа всегда выглядел неловко с мячом в ногах, в то время как Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака — крайние защитники без излишеств, которые обеспечат надежный тыл вингерам, но не всегда могут выйти из-под прессинга.



Вратарь и правый защитник отказались от владения мячом в преддверии первого гола "Арсенала" и отказались не по своей вине: они действовали по инструкции. В оставшейся части сезона игроки и их навыки вряд ли изменятся.



Кейн снова выручает "Тоттенхэм"



Харри Кейн повторил рекорд Джимми Гривза по количеству голов в составе "Тоттенхэма", а "шпоры" одержали неубедительную победу над "Фулхэмом" со счетом 0:й. Было ли это убедительно? Точно нет. Но кому нужно быть убедительным, когда у тебя есть Харри Кейн.



Это было незаслуженно — игра "шпор" в первом тайме была отвратительной, но, как он уже делал много раз раньше, Кейн пришел на помощь своей команде. Гол, благодаря которому он повторил рекорд Гривза по голам "Тоттенхэма", был достойным индикатором мирового уровня Харри.



Выбив мяч в метровое пространство перед Тимом Римом, Кейн потом каким-то образом закрутил его в дальний угол. Его форма тела для удара была вещью красоты. Он будет разочарован тем, что не смог побить рекорд ударом головой во втором тайме, который отразил бывший противник по дерби Северного Лондона Бернд Лено. Но "Тоттенхэму" в этой игре все же повезло куда больше, чем "Фулхэму".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru