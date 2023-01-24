"Ливерпуль" остается фаворитом в борьбе за Беллингема

Вопреки противоречивым слухам в прессе, "Ливерпуль" остается фаворитом в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

За последние недели различные таблоиды неоднократно сообщали, что Беллингем собирается продолжить карьеру в "Реале", который в свою очередь уверен в приобретении Джуда.



Однако Sky Sport Germany уверяет, что "Ливерпуль" сохраняет наивысшие шансы заполучить 19-летнего игрока сборной Англии после окончания этого сезона.



Беллингем является трансферной целью номер один для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который всячески подстегивает свой клуб к оформлению этой сделки.



Клопп до сих пор лично не разговаривал с Беллингемом, однако с окружением Джуда беседовали люди вроде спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда, и прямо сейчас все упирается в деньги.