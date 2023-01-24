Глэйзеры решили полностью продать "Юнайтед"
В отличие от владельцев "Ливерпуля", семейство Глэйзеров планирует полностью продать "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в конце 2022 года "Ливерпуль" и "Юнайтед" почти одновременно оказались выставлены на продажу.
Судя по всему, компания Fenway Sports Group сохранит контроль над "Ливерпулем" и ограничится продажей небольшой доли в клубе.
В случае с "Юнайтед" будет по-другому. Как сообщает Daily Mail, Глэйзеры собираются полностью выйти из проекта, передав клуб в другие руки.
Глэйзеры — а вернее нанятый ими инвестиционный банк Raine Group — до середины февраля будет собирать предложения насчет покупки "Юнайтед", за который американское семейство надеется выручить до 8 миллиардов фунтов.
Глэйзеры намерены завершить этот процесс как можно скорее — новый владелец может появиться у "Юнайтед" уже к концу первого квартала этого года.
24.01.2023 22:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Никому эта помойка нахyй не cдaлacь
(ответить)
Намба УАН!
№1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий