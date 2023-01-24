Де Дзерби интересен "Ювентусу"
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби вызывает интерес у "Ювнтуса".
Де Дзерби весьма уверенно начал свою карьеру в Англии, в сентябре заступив на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.
При Роберто "Брайтон" сохранил привлекательный стиль игры, одержав яркие победы над "Челси" и "Ливерпулем". Прямо сейчас "чайки" занимают шестое место в Премьер-Лиге и имеют хорошие шансы на попадание в еврокубки.
Как сообщает Daily Mail, своими успехами 43-летний итальянец привлек внимание "Ювентуса", который задумывается о расставании со своим рулевым Массимилиано Аллегри в конце сезона.
Этот сезон складывается очень непросто "Ювентуса", с которого — сверх всех своих несчастий — недавно были сняты 15 очков за финансовые нарушения.
Помимо Де Дзерби, чей контракт с "Брайтоном" рассчитан до 2026 года, "Ювентус" также проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Антонио Конте и бывшему наставнику "Реала" Зинедину Зидану.
24.01.2023 21:00
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