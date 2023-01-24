"Ньюкасл" близок к покупке Гордона

"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

Как и и "Челси", "Ньюкасл" тоже интересовался Гордоном прошлым летом. Тогда "Эвертон" отклонил предложение "сорок" в 35 миллионов фунтов по Энтони.



В январе "Челси" возобновил интерес к Гордону. "Ньюкасл" не просто сделал то же самое, но и выигрывает борьбу у "синих".



Как сообщает The Telegraph, сам Гордон предпочитает именно "сорок", которые надеются достичь договоренности с "Эвертоном" по стоимости 21-летнего англичанина в ближайшие дни.



Помимо Гордона, "Ньюкасл" сохраняет интерес к вингеру "Челси" Хакиму Зийешу. "Сороки" хотят взять марокканца в аренду с опцией выкупа.