"Тоттенхэм" перехватывает Данжуму
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму, который находился на пороге перехода в "Эвертон".
В минувшую субботу появилась информация, что "Эвертон" выиграл борьбу за право арендовать Данжуму до конца сезона 2022/23.
Однако Арно до сих пор не подписал контракт с мерсисайдским клубом, который накануне уволил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
По информации Sky Sports, сейчас Данжума направляется в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом", который в последний момент тоже выразил желание взять 25-летнего голландца в аренду.
Судя по всему, Данжума достанется именно "Тоттенхэму", чья атакующая игра в последние недели вызывает большие нарекания.
24.01.2023 19:00
Просмотров: 456
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этот ноунейм топарик жуткий, двух мнений быть не может.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий