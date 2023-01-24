"Тоттенхэм" перехватывает Данжуму

Арно Данжума "Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму, который находился на пороге перехода в "Эвертон".

В минувшую субботу появилась информация, что "Эвертон" выиграл борьбу за право арендовать Данжуму до конца сезона 2022/23.

Однако Арно до сих пор не подписал контракт с мерсисайдским клубом, который накануне уволил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

По информации Sky Sports, сейчас Данжума направляется в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом", который в последний момент тоже выразил желание взять 25-летнего голландца в аренду.

Судя по всему, Данжума достанется именно "Тоттенхэму", чья атакующая игра в последние недели вызывает большие нарекания.


Метки Вильярреал, Данжума, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2023 19:00

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  1. vagifspurs 24.01.2023 19:07 # vagifspurs
    Этот ноунейм топарик жуткий, двух мнений быть не может.

    (ответить)

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