"Тоттенхэм" перехватывает Данжуму

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму, который находился на пороге перехода в "Эвертон".

В минувшую субботу появилась информация, что "Эвертон" выиграл борьбу за право арендовать Данжуму до конца сезона 2022/23.



Однако Арно до сих пор не подписал контракт с мерсисайдским клубом, который накануне уволил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



По информации Sky Sports, сейчас Данжума направляется в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом", который в последний момент тоже выразил желание взять 25-летнего голландца в аренду.



Судя по всему, Данжума достанется именно "Тоттенхэму", чья атакующая игра в последние недели вызывает большие нарекания.