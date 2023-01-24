Кейн обсудит новый контракт с "Тоттенхэмом" "в ближайшие месяцы"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн объявил, что планирует начать переговоры со своим клубом о новом контракте "в ближайшие месяцы".

В данный момент у Кейна остается только один полный год по контракту, а в прессе ходят упорные слухи, что Харри уйдет в конце сезона — в "Манчестер Юнайтед", "Баварию" и ПСЖ.



Однако в реальности Кейн не спешит прощаться с "Тоттенхэмом". 29-летний англичанин все еще надеется что-нибудь выиграть со "шпорами".



"Если быть до конца честным, то особых разговоров между нами не было".



"Уверен, мы поговорим в ближайшие месяцы, но сейчас я лишь сосредоточен на сезоне и на том, чтобы приносить как можно больше пользы команде. Еще многое на кону, нам нужно постараться попасть в Лигу Чемпионов, нам нужно постараться выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов. На этом мой фокус".



"Я знаю, что будут слухи, будет много разговоров и спекуляций насчет моего будущего, но я сосредоточен лишь на том, что могу".



"Конечно, я по-прежнему хочу выигрывать трофеи с "Тоттенхэмом". Это моя цель с тех пор, как я начал здесь играть за первую команду. Пока этого не случилось. Я открыто выражаю свои чувства, но я продолжу стараться над достижением этой цели. У нас очень хороший состав, великолепный тренер, и нет причин, почему мы не сможем достичь успеха в этом сезоне. Нам просто нужно сделать все возможное, а в мае станет видно", — цитирует Кейна Evening Standard.