УЕФА меняет правила ФФП из-за "Челси"

Михаил Мудрик УЕФА собирается изменить свои правила финансового фейр-плей из-за агрессивной трансферной политики "Челси".

В этом месяце "Челси" совершил уже шесть приобретений, включая вингера Михаила Мудрика, купленного у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов.

При этом Мудрик заключил с "Челси" контракт аж на восемь с половиной лет — до 2031 года. Защитник Бенуа Бадиашие и вингер Нони Мадуэке, другие новички "синих", подписали соглашения на шесть с половиной и семь с половиной лет, соответственно.

Благодаря этому "Челси" получил возможность в своей финансовой отчетности распределить стоимость каждого трансфера на весь срок контракта. Например, в случае с Мудриком это 11 млн. фунтов в год.

Как сообщает BBC, УЕФА воспринял такое поведение лондонского клуба как попытку обойти правила ФФП и теперь собирается закрыть эту лазейку.

В соответствии с британскими законами клубы Премьер-Лиги по-прежнему смогут заключать контракты на более продолжительный срок, однако трансферную стоимость можно будет распределить не более чем на первые пять лет.

Эти нововведения вступят в силу грядущим летом, но применяться ретроспективно они не будут.


Метки УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1755

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 24.01.2023 17:19 # bes-ter
    Достали эти мешки...

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  2. ivan-tns 24.01.2023 17:15 # ivan-tns
    Щелке просто никчемные

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  3. irbis85 24.01.2023 16:53 # irbis85
    да всё равно членсам эти покупки не помогут...

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  4. division 24.01.2023 16:46 # division
    Полюбасу ггшки плакаться побежали

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  5. chelsea-69 24.01.2023 16:27 # chelsea-69
    Челси - сила! УЕФА - дрочилы!

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  6. farot 24.01.2023 16:03 # farot
    ну переведут большую часть сумм в бонусы. За каждые 5 сыгранных матчей по ляму будут выплачивать. Вариантов наебать этот ФФПшный пузырек тонны

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