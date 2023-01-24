УЕФА меняет правила ФФП из-за "Челси"
УЕФА собирается изменить свои правила финансового фейр-плей из-за агрессивной трансферной политики "Челси".
В этом месяце "Челси" совершил уже шесть приобретений, включая вингера Михаила Мудрика, купленного у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов.
При этом Мудрик заключил с "Челси" контракт аж на восемь с половиной лет — до 2031 года. Защитник Бенуа Бадиашие и вингер Нони Мадуэке, другие новички "синих", подписали соглашения на шесть с половиной и семь с половиной лет, соответственно.
Благодаря этому "Челси" получил возможность в своей финансовой отчетности распределить стоимость каждого трансфера на весь срок контракта. Например, в случае с Мудриком это 11 млн. фунтов в год.
Как сообщает BBC, УЕФА воспринял такое поведение лондонского клуба как попытку обойти правила ФФП и теперь собирается закрыть эту лазейку.
В соответствии с британскими законами клубы Премьер-Лиги по-прежнему смогут заключать контракты на более продолжительный срок, однако трансферную стоимость можно будет распределить не более чем на первые пять лет.
Эти нововведения вступят в силу грядущим летом, но применяться ретроспективно они не будут.
24.01.2023 16:00
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Последние комментарии:
Достали эти мешки...
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Щелке просто никчемные
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да всё равно членсам эти покупки не помогут...
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Полюбасу ггшки плакаться побежали
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Челси - сила! УЕФА - дрочилы!
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ну переведут большую часть сумм в бонусы. За каждые 5 сыгранных матчей по ляму будут выплачивать. Вариантов наебать этот ФФПшный пузырек тонны
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