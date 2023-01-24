"Челси" снова интересуется Гордоном

"Челси" возобновил интерес к нападающему "Эвертона" Энтони Гордону.

Достоверно известно, что "Челси" интересовался Гордоном еще прошлым летом, однако установленная "Эвертоном" цена в 60 миллионов фунтов охладила пыл даже щедрого владельца "синих" Тодда Бели.



Daily Mail ожидает, что в этом месяце Гордон все-таки покинет "Эвертон", и "Челси" выглядит наиболее вероятным направлением, несмотря на интерес к Энтони со стороны "Ньюкасла".



"Челси" надеется, что со второй попытки сможет договориться с "Эвертоном". "Синие" даже готовы оставить 21-летнего англичанина, забившего три гола в этом сезоне, у "ирисок" до конца сезона на правах аренды.



Также "Челси" обозначил свой интерес к партнеру Гордона по команде Амаду Онана, которого "Эвертон" только прошлым летом приобрел у "Лилля" за 33.5 млн. фунтов.