"Челси" снова интересуется Гордоном
"Челси" возобновил интерес к нападающему "Эвертона" Энтони Гордону.
Достоверно известно, что "Челси" интересовался Гордоном еще прошлым летом, однако установленная "Эвертоном" цена в 60 миллионов фунтов охладила пыл даже щедрого владельца "синих" Тодда Бели.
Daily Mail ожидает, что в этом месяце Гордон все-таки покинет "Эвертон", и "Челси" выглядит наиболее вероятным направлением, несмотря на интерес к Энтони со стороны "Ньюкасла".
"Челси" надеется, что со второй попытки сможет договориться с "Эвертоном". "Синие" даже готовы оставить 21-летнего англичанина, забившего три гола в этом сезоне, у "ирисок" до конца сезона на правах аренды.
Также "Челси" обозначил свой интерес к партнеру Гордона по команде Амаду Онана, которого "Эвертон" только прошлым летом приобрел у "Лилля" за 33.5 млн. фунтов.
24.01.2023 14:00
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Это уже не смешно.
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Фелиша берите лучше!
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