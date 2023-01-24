Ингс получил травму в своем дебюте за "Вест Хэм"

Нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс получил травму колена спустя считанные дни после своего перехода в клуб.

На прошлой неделе "Вест Хэм" приобрел Ингса за 15 миллионов фунтов у "Астон Виллы". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес возлагал большие надежды на голы Данни в плане борьбы за выживание в Премьер-Лиге.



Дебют Ингса пришелся на победный матч против "Эвертона" в минувшую субботу (2:0). Данни получился на заключительные 18 минут, но успел повредить свое колено.



Ранее в своей карьере Ингс перенес две тяжелых травмы колена. Эта не такая серьезная, но несколько недель 30-летний англичанин пропустит, сообщает The Guardian.