Ингс получил травму в своем дебюте за "Вест Хэм"
Нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс получил травму колена спустя считанные дни после своего перехода в клуб.
На прошлой неделе "Вест Хэм" приобрел Ингса за 15 миллионов фунтов у "Астон Виллы". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес возлагал большие надежды на голы Данни в плане борьбы за выживание в Премьер-Лиге.
Дебют Ингса пришелся на победный матч против "Эвертона" в минувшую субботу (2:0). Данни получился на заключительные 18 минут, но успел повредить свое колено.
Ранее в своей карьере Ингс перенес две тяжелых травмы колена. Эта не такая серьезная, но несколько недель 30-летний англичанин пропустит, сообщает The Guardian.
24.01.2023 13:00
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Не человек, а анегдот какой то.
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