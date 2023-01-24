Невилл уверен, что Нкетиа получит вызов в сборную Англии

Эксперт Sky Sports Гари Невилл предсказывает вызов в сборную Англии для нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

В своих 26 последних выходах в стартовом составе "Арсенала" во всех турнирах Нкетиа забил 19 голов. Эдди стал настоящей палочкой-выручалочкой для "канониров" после травмы Габриэля Жезуса.



Своем дублем Нкетиа помог "Арсеналу" победить "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (3:2), и Невилл уверен, что 23-летний англичанин будет вознагражден главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом за свою форму.



"Эдди Нкетиа должен получить вызов в сборную Англии. Гарет Саутгейт очень хорош в том, что дает игрокам нормально поиграть за команду U-21 и не приглашает их в первую команду слишком рано".



"Форма Доминика Калверт-Левина в данный момент не на высоте, Каллум Уилсон хорош, но можно ли на него положиться на следующие четыре-пять лет? Харри Кейн, как мы знаем, великолепен, но у нас есть дефицит центральных нападающих. Маркус Рэшфорд играет на краю, и я думаю, там он и останется".



"Эрик Тен Хаг хочет, что он там остался, поэтому у Нкетиа есть реальная возможность, но в данный момент приносить пользу "Арсеналу" — это лучшее, что Нкетиа может делать. У них особенный отрезок, и они проводят особенный сезон", — сообщил Невилл в своем подкасте.