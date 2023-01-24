Фердинанд считает, что теперь "Арсенал" обязан выиграть Премьер-Лигу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что "Арсенал" обязан завоевать титул Премьер-Лиги после победы 3:2 над "красными дьяволами".

В минувшее воскресенье "Арсенал" только в самой концовке вырвал три очка против "Юнайтед", и своим рвением к победе "канониры" произвели неизгладимое впечатление на Фердинанда.



По мнению Рио, команда Микеля Артеты показала достойный чемпиона Премьер-Лиги футбол.



"Теперь вы не можете не выиграть лигу. Вчера вы во многом играли как чемпионы. Я смотрел матч со своими двумя сыновьями, я повернулся к одному из них и сказал: "Парень, они уже выглядят как чемпионы благодаря тому, как играют".



"То, как они повели себя после первого пропущенного гола, многое говорит. Ноль паники, они были так спокойны. Они давали понять: "Мы знаем, что у нас будут моменты, и мы вернемся в игру". Они это и сделали".



"Они были так спокойны и хладнокровны, так уверены в себе. И когда они забили свой первый гол, я подумал: "Они победят в этом матче".



"Матч должен был закончиться 2:2, и я думал, "Манчестер Юнайтед" добьется ничьей, но "Арсенал" просто отказался мириться с этим. Имея столько очков отрыва, им было бы легко согласиться на ничью и радоваться, что они не играли".



"Но они диктовали игру, они душили "Манчестер Юнайтед". Последние 15 минут матча "Манчестер Юнайтед" был в удавке. Они одержали победу, и они заслужили ее. Со своей стороны я не испытал никакого негатива", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.