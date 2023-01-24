Каррагер: "Эвертон" — самый плохо управляемый клуб в стране"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "Эвертон" "самым плохо управляемым клубом в стране.

Накануне "Эвертон" уволил Фрэнка Лэмпарда и теперь находится в поисках очередного рулевого, который поможет клубу не вылететь из Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, проблема "ирисок" вовсе не в тренере, а в том, что творится наверху.



"Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его собственные болельщики. Мы не наблюдали баннеров против Фрэнка Лэмпарда — баннеры были против Фархада Мошири и руководства".



"Я уже говорил, что "Эвертон" — самый плохо управляемый клуб в стране. Это не было легкомысленное высказывание от бывшего игрока "Ливерпуля", я говорил это как бывший фанат "Эвертона". Когда я сказал это, со мной связались из "Эвертона", и я ценю, что они стремятся защищать свой клуб. Но не думаю, что я был неправ тогда, и я не неправ сейчас".



"Мошири не знает, что он делает, но у него много денег".



"Они постоянно приглашают новых игроков, постоянно меняют тренеров. Почему каждый тренер "Эвертона" провалился? Провалились Лэмпард, выигрывавшие Лигу Чемпионов Бенитес и Анчелотти, Силва, поработавший везде Куман. И когда клуб проваливается, нужно смотреть на вершину. Это беспорядок".



"Также большая проблема — это разобщенность между Мошири, Биллом Кенрайтом и Дениз Барретт-Баксендейл, и каждый в городе знает это. Какова роль Кенрайта и Барретт-Баксендейл в клубе? Они не распоряжаются финансами. Владелец их не слушают. Он все делает по-своему. Если они там для экспертизы, то их мнение не учитывают. Так в чем смысл для них быть там?" — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.