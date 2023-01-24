"Челси" готовит новый контракт для Силвы
"Челси" собирается предложить новый контракт центральному защитнику Тиаго Силве.
В свои 38 лет Силва является одним из лучших и наиболее стабильных игроков "Челси" в этом непростом для команды сезоне.
Однако главный тренер "синих" Грэм Поттер впечатлен не только качеством игры Силвы, но также его настроем и профессионализмом, считая Тиаго идеальным примером для подражания.
Несмотря на свой очевидный курс на молодежь, "Челси" хочет продлить истекающий в конце этого сезона контракт бразильского ветерана. В данный момент клуб готовит свое предложение, сообщает The Times.
Сам Силва, сыгравший уже 30 матчей за "синих" в этом сезоне, наслаждается жизнью в Лондоне, поэтому высока вероятность, что стороны смогут договориться.
24.01.2023 09:00
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Последние комментарии:
Боже храни Тиаго Сильву!
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Просто ох..нный трансфер.
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Контракт на 2 года минимум. Как же он ссыт на Ван Дайка, который после 30 превратился в какаху
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надо было Роналду тоже взять . Блядь как он жадно против псж играл !
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сильва и выглядит на 30 и играет на столько же, молодец ваще.
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