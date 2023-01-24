"Челси" готовит новый контракт для Силвы

"Челси" собирается предложить новый контракт центральному защитнику Тиаго Силве.

В свои 38 лет Силва является одним из лучших и наиболее стабильных игроков "Челси" в этом непростом для команды сезоне.



Однако главный тренер "синих" Грэм Поттер впечатлен не только качеством игры Силвы, но также его настроем и профессионализмом, считая Тиаго идеальным примером для подражания.



Несмотря на свой очевидный курс на молодежь, "Челси" хочет продлить истекающий в конце этого сезона контракт бразильского ветерана. В данный момент клуб готовит свое предложение, сообщает The Times.



Сам Силва, сыгравший уже 30 матчей за "синих" в этом сезоне, наслаждается жизнью в Лондоне, поэтому высока вероятность, что стороны смогут договориться.