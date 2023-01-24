"Челси" готовит новый контракт для Силвы

Тиаго Силва "Челси" собирается предложить новый контракт центральному защитнику Тиаго Силве.

В свои 38 лет Силва является одним из лучших и наиболее стабильных игроков "Челси" в этом непростом для команды сезоне.

Однако главный тренер "синих" Грэм Поттер впечатлен не только качеством игры Силвы, но также его настроем и профессионализмом, считая Тиаго идеальным примером для подражания.

Несмотря на свой очевидный курс на молодежь, "Челси" хочет продлить истекающий в конце этого сезона контракт бразильского ветерана. В данный момент клуб готовит свое предложение, сообщает The Times.

Сам Силва, сыгравший уже 30 матчей за "синих" в этом сезоне, наслаждается жизнью в Лондоне, поэтому высока вероятность, что стороны смогут договориться.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2023 09:00

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  1. chelsea-69 24.01.2023 10:00 # chelsea-69
    Боже храни Тиаго Сильву!

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  2. animadora 24.01.2023 09:41 # animadora
    Просто ох..нный трансфер.

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  3. division 24.01.2023 09:23 # division
    Контракт на 2 года минимум. Как же он ссыт на Ван Дайка, который после 30 превратился в какаху

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  4. rakhat 24.01.2023 09:21 # rakhat
    надо было Роналду тоже взять . Блядь как он жадно против псж играл !

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  5. quavo 24.01.2023 09:13 # quavo
    сильва и выглядит на 30 и играет на столько же, молодец ваще.

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