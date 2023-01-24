"Ньюкасл" провел переговоры насчет Мактоминея

"Ньюкасл" провел переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет полузащитника Скотта Мактоминея.

Мактоминей не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в этом сезоне и место в стартовом составе на матч против "Арсенала" в минувшее воскресенье получил только благодаря дисквалификации Каземиро.



В то же время наставник "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Скотта и обещает, что 26-летний шотландец будет исполнять у него ключевую роль, если переберется на "Сент-Джеймс Парк".



Однако The Athletic ожидает, что "красные дьяволы" отклонят любые предложения "сорок" насчет Мактоминея в январе. Трансфер Скотта следующим летом выглядит более вероятным.



Добавим, в этом сезоне Мактоминей сыграл 24 матча за "Юнайтед" во всех соревнованиях, но в стартовом составе выходил менее половины раз.