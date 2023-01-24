МЮ пытался купить Гризманна прошлым летом

"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна прошлым летом.

Приглашение забивного нападающего считается приоритетной задачей для Эрика Тен Хага на следующее трансферное окно, однако Sky Sports утверждает, что главный тренер "Юнайтед" пытался обзавестись таким игроком еще прошлым летом.



В августе 2022, когда делегация "Юнайтед" во главе со спортивным директором Джоном Мерто летала в Мадрид на согласование трансфера полузащитника Каземиро из "Реала", "красные дьяволы" также провели встречу с представителями Гризманна.



Клуб с "Олд Траффорд" хотел лучше понять ситуацию Гризманна и отношение Антуана к возможному переезду в Манчестер.



На тот момент Гризманн находился в "Атлетико" на правах аренды из "Барселоны", но его практика была ограничена пунктом, обязывавшим "матрасников" выкупить Антуана за 35 миллионов фунтов, если бы он играл половину минут, которые мог.



В результате из-за финансовых ограничений своего клуба главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне был вынужден выпускать Гризманна после 60-й минуты.



По информации издания, Гризманн был польщен интересом "Юнайтед" и рассматривал Премьер-Лигу как вызов, но приоритетом 31-летнего француза был постоянный трансфер в "Атлетико", что в итоге и произошло в октябре, до яркого выступления Антуана на ЧМ-2022 в Катаре.



Запросы из Англии насчет Гризманна продолжают поступать, но Антуан может задуматься о смене обстановки только в случае ухода Симеоне.