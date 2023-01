Светская хроника за вторник

"Челси" предложит 60 миллионов фунтов плюс бонусы за Энцо Фернандеса. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" проявляют интерес к Маурицио Сарри. Спутника новичка "Арсенала" оказалась королевой тверка. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" надеется увести защитника "Лиона" Мало Гюсто из под носа у "Челси". (RMC Sport)



"Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал" определят, кому достанется полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. (Daily Star)



До закрытия зимнего окна "Челси" может вернуться с предложением по полузащитнику "Бенфики" Энцо Фернандесу. (Record)



"Челси" собирается предложить 60 миллионов фунтов плюс бонусы за Фернандеса. (The Sun)



"Брайтон" ищет замену Мойсесу Кайседо, опасаясь, что "Челси" вернется за эквадорским полузащитником. (The Guardian)



Полузащитник "Барселоны" Франк Кесси, которого связывали с переходом в "Челси" в январе, доиграет сезон на "Ноу Камп". (Fotball.London)



"Ньюкасл" рассматривает нападающего "Эвертона" Энтони Гордона на замену Крису Вуду, который на прошлой неделе был продан в "Ноттингем Форест". (talkSPORT)



"Борнмут" надеется выиграть борьбу за вингера "Вильярреала" Николя Джексона. (The Athletic)



Другое



"Эвертон" уже ведет переговоры с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой. (Daily Mail)



Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри может стать целью для "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". (Il Messaggero)



Экс наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард не получит работу в сборной Польши, которая сделала выбор в пользу Фернанду Сантуша. (Fabrizio Romano)



УЕФА собирается ограничить срок контрактов футболистов пятью годами из-за опасений, что "Челси" пытается обходить правила финансового фейр-плей с помощью более длительных соглашений. (The Times)



Совладельцы "Кристал Пэлас" Дэвид Блитцер и Джошуа Харрис подумывают продать свои доли и вложиться в "Юнайтед". При этом Глэйзеры сохранят контроль над "красными дьяволами". (Daily Mirror)



Супруга новичка "Арсенала" Якуба Модера становилась Королевой Германии по тверку и добиралась до 1/2 финала Чемпионата Европы по тверку. (Daily Star)