Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Фулхэмом"
Харри Кейн своим голом принес "Тоттенхэму" непростую победу на поле "Фулхэма" — 0:1.
После дисквалификации на левый фланг обороны "дачников" вернулся Энтони Робинсон, заменив Левина Курзава.
А вот стартовый состав "шпор" не изменился относительно поражения 4:2 от "Манчестер Сити".
Стартовый отрезок матча, который начался с небольшой задержкой из-за транспортных проблем, остался целиком за хозяевами, которые непрерывно атаковали.
В первые 20 минут голкипер гостей Уго Льорис совершил сейвы после дальних выстрелов Бобби Декордова-Рида с Андреасом Перейро и удара Харрисона Рида со считанных метров.
Постепенно "Тоттенхэм" стал просыпаться, но "Фулхэм" продолжал показывать зубы — чего стоит только отраженный Льорисом удар Виллиана с подступов к штрафной.
Однако перед самым уходом команд в раздевалку "шпоры" открыли счет. Харри Кейн получил мяч от Сона Хен Мина, чуть сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар в нижний угол ворот — 0:1.
Вскоре после начала второго тайма Кейн едва не оформил дубль, но голкипер "дачников" Бернд Лено перевел мяч через перекладину после удара Харри головой.
После этого момента Кейна гости остепенились и принялись играть на удержание. Хозяева преодолеть такие плотные редуты в обороне соперника было непросто.
Льорису почти не приходилось вступать в игру, но на 89-й минуте Уго все же обнаружил себя, отразив обводящий удар Манора Соломона и перечеркнув надежды "Фулхэма" отыграться.
По игре "Фулхэм" смотрелся даже предпочтительнее в этом матче, однако "Тоттенхэм" оказался более классной командой, что отразилось на голе Кейна, который, к слову, в этот вечер сравнялся с лучшим бомбардиром "шпор" всех времен Джимми Гривзом.
"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
24.01.2023 01:20
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Последние комментарии:
РОССИЯ пока занимает первое место на ХОХЛИМПИЙСКИХ играх!!!!!!!
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Шпоры сейчас наверное являются самой незрелищной командой в лиге. Специально поставили на вечер матч, чтобы засыпать было лучше. Победу вытянули на голе Кейна, больше и вспомнить нечего. Конте нужно бежать из этого петушатника.
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CLINICAL FOR HARRY KANE
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Насрот лает караван идет
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Над Киевом огромные стаи воронья. Местные пишут в соцсетях, что никогда не видели таких огромных стай - у славян они считались "предвестников беды".
Готовятся к пиру.
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