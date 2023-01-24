Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Фулхэмом"

Харри Кейн своим голом принес "Тоттенхэму" непростую победу на поле "Фулхэма" — 0:1.

После дисквалификации на левый фланг обороны "дачников" вернулся Энтони Робинсон, заменив Левина Курзава.



А вот стартовый состав "шпор" не изменился относительно поражения 4:2 от "Манчестер Сити".



Стартовый отрезок матча, который начался с небольшой задержкой из-за транспортных проблем, остался целиком за хозяевами, которые непрерывно атаковали.



В первые 20 минут голкипер гостей Уго Льорис совершил сейвы после дальних выстрелов Бобби Декордова-Рида с Андреасом Перейро и удара Харрисона Рида со считанных метров.



Постепенно "Тоттенхэм" стал просыпаться, но "Фулхэм" продолжал показывать зубы — чего стоит только отраженный Льорисом удар Виллиана с подступов к штрафной.



Однако перед самым уходом команд в раздевалку "шпоры" открыли счет. Харри Кейн получил мяч от Сона Хен Мина, чуть сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар в нижний угол ворот — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма Кейн едва не оформил дубль, но голкипер "дачников" Бернд Лено перевел мяч через перекладину после удара Харри головой.



После этого момента Кейна гости остепенились и принялись играть на удержание. Хозяева преодолеть такие плотные редуты в обороне соперника было непросто.



Льорису почти не приходилось вступать в игру, но на 89-й минуте Уго все же обнаружил себя, отразив обводящий удар Манора Соломона и перечеркнув надежды "Фулхэма" отыграться.



По игре "Фулхэм" смотрелся даже предпочтительнее в этом матче, однако "Тоттенхэм" оказался более классной командой, что отразилось на голе Кейна, который, к слову, в этот вечер сравнялся с лучшим бомбардиром "шпор" всех времен Джимми Гривзом.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче