Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Фулхэмом"

Харри Кейн Харри Кейн своим голом принес "Тоттенхэму" непростую победу на поле "Фулхэма" — 0:1.

После дисквалификации на левый фланг обороны "дачников" вернулся Энтони Робинсон, заменив Левина Курзава.

А вот стартовый состав "шпор" не изменился относительно поражения 4:2 от "Манчестер Сити".

Стартовый отрезок матча, который начался с небольшой задержкой из-за транспортных проблем, остался целиком за хозяевами, которые непрерывно атаковали.

В первые 20 минут голкипер гостей Уго Льорис совершил сейвы после дальних выстрелов Бобби Декордова-Рида с Андреасом Перейро и удара Харрисона Рида со считанных метров.

Постепенно "Тоттенхэм" стал просыпаться, но "Фулхэм" продолжал показывать зубы — чего стоит только отраженный Льорисом удар Виллиана с подступов к штрафной.

Однако перед самым уходом команд в раздевалку "шпоры" открыли счет. Харри Кейн получил мяч от Сона Хен Мина, чуть сместился вдоль границы штрафной и нанес обводящий удар в нижний угол ворот — 0:1.

Вскоре после начала второго тайма Кейн едва не оформил дубль, но голкипер "дачников" Бернд Лено перевел мяч через перекладину после удара Харри головой.

После этого момента Кейна гости остепенились и принялись играть на удержание. Хозяева преодолеть такие плотные редуты в обороне соперника было непросто.

Льорису почти не приходилось вступать в игру, но на 89-й минуте Уго все же обнаружил себя, отразив обводящий удар Манора Соломона и перечеркнув надежды "Фулхэма" отыграться.

По игре "Фулхэм" смотрелся даже предпочтительнее в этом матче, однако "Тоттенхэм" оказался более классной командой, что отразилось на голе Кейна, который, к слову, в этот вечер сравнялся с лучшим бомбардиром "шпор" всех времен Джимми Гривзом.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2023 01:20

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 24.01.2023 02:09 # hammersmith
    РОССИЯ пока занимает первое место на ХОХЛИМПИЙСКИХ играх!!!!!!!

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  2. brown-ale 24.01.2023 01:39 # brown-ale
    Шпоры сейчас наверное являются самой незрелищной командой в лиге. Специально поставили на вечер матч, чтобы засыпать было лучше. Победу вытянули на голе Кейна, больше и вспомнить нечего. Конте нужно бежать из этого петушатника.

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  3. vagifspurs 24.01.2023 01:38 # vagifspurs
    CLINICAL FOR HARRY KANE

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  4. liverpo0ol 24.01.2023 01:32 # liverpo0ol
    Насрот лает караван идет

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  5. hunter022 24.01.2023 01:31 # hunter022
    Над Киевом огромные стаи воронья. Местные пишут в соцсетях, что никогда не видели таких огромных стай - у славян они считались "предвестников беды".

    Готовятся к пиру.

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