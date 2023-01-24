"Вилла" подтвердила покупку Дурана
"Астон Вилла" подтвердила приобретение нападающего "Чикаго Файр" Джона Дурана.
Напомним, 16 января "Вилла" объявила о достигнутой договоренности с "Чикаго Файр" насчет Дурана, а спустя неделю бирмингемский клуб завершил оформление сделки.
Как сообщает BBC, клуб МЛС сможет получить за Дурана до 18 миллионов фунтов в качестве компенсации, включая гарантированную сумму в 14.75 млн. фунтов.
В 28 матчах за "Чикаго Файр" 19-летний Дуарн забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Колумбии Джон дебютировал в сентябре 2022.
На "Вилла Парк" Дуран становится заменой Данни Ингсу, который был продан в "Вест Хэм" за 15 млн. фунтов.
24.01.2023 00:05
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