"Манчестер Сити" объявил о покупке Перроне

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне. Сделка оценивается примерно в 8 миллионов фунтов.

Перроне заключил с "Сити" контракт на пять с половиной лет и присоединится к своей новой команде после выступления за сборную Аргентины на юношеском Чемпионате Южной Америки U-20.



Максимо дебютировал за "Велес" в марте 2022, с тех пор забив три гола и отдав две результативные передачи в 33 матчах. Со своим клубом 20-летний аргентинец достиг 1/2 финала Кубка Либертадорес.



По информации BBC, "Сити" не будет сразу отправлять Перроне в аренду. Остаток этого сезона Максимо будет тренироваться с командой Хосепа Гвардиолы, но едва ли сыграет.