"Манчестер Сити" объявил о покупке Перроне

Максимо Перроне "Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне. Сделка оценивается примерно в 8 миллионов фунтов.

Перроне заключил с "Сити" контракт на пять с половиной лет и присоединится к своей новой команде после выступления за сборную Аргентины на юношеском Чемпионате Южной Америки U-20.

Максимо дебютировал за "Велес" в марте 2022, с тех пор забив три гола и отдав две результативные передачи в 33 матчах. Со своим клубом 20-летний аргентинец достиг 1/2 финала Кубка Либертадорес.

По информации BBC, "Сити" не будет сразу отправлять Перроне в аренду. Остаток этого сезона Максимо будет тренироваться с командой Хосепа Гвардиолы, но едва ли сыграет.


Метки Велес Сарсфилд, Манчестер Сити, Перроне, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 22:00

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  1. chr1s8rown 23.01.2023 23:12 # chr1s8rown
    Днищйе хероне

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  2. chelsiukpro 23.01.2023 22:41 # chelsiukpro
    А как же фармклубы по всему миру? Неужели не нашли такого юного калибра...

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  3. mancityman 23.01.2023 22:18 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. true-manc 23.01.2023 22:14 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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