Конте поставил на паузу переговоры о своем будущем

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался вести переговоры с клубом насчет своего будущего, пока не завершится сезон.

Действующий контракт Конте по-прежнему истекает 30 июня, хотя "Тоттенхэму" принадлежит опция его продления на один год.

По информации Sky Sports, "шпоры" уже предложили Антонио новую сделку, однако 53-летний итальянец ответил, что в данный момент не хочет думать о своем будущем.

Также Конте попросил "Тоттенхэм" поставить на паузу все переговоры и дождаться окончания сезона, и сейчас в лондонском клубе появилось ощущение, что Антонио попросится назад в Италию ради нового испытания и ради возможности быть ближе к семье.

Вместе с тем Конте по-прежнему находится в хороших отношениях с руководством "Тоттенхэма". Сейчас единственный фокус Антонио — на завершении сезона.


Метки Конте, контракты, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 21:00

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  1. bes-ter 23.01.2023 21:29 # bes-ter
    Он что, хохол? Что же он про семью не думал когда подписывался взять петухов?

    (ответить)

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