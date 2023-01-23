Конте поставил на паузу переговоры о своем будущем

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался вести переговоры с клубом насчет своего будущего, пока не завершится сезон.

Действующий контракт Конте по-прежнему истекает 30 июня, хотя "Тоттенхэму" принадлежит опция его продления на один год.



По информации Sky Sports, "шпоры" уже предложили Антонио новую сделку, однако 53-летний итальянец ответил, что в данный момент не хочет думать о своем будущем.



Также Конте попросил "Тоттенхэм" поставить на паузу все переговоры и дождаться окончания сезона, и сейчас в лондонском клубе появилось ощущение, что Антонио попросится назад в Италию ради нового испытания и ради возможности быть ближе к семье.



Вместе с тем Конте по-прежнему находится в хороших отношениях с руководством "Тоттенхэма". Сейчас единственный фокус Антонио — на завершении сезона.