Бьелса — цель номер один "Эвертона"
"Эвертон" сделал бывшего главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсу своей целью номер один на замену уволенному Фрэнк Лэмпарду.
На следующий день после субботнего поражения от "Вест Хэма" (2:0) Лэмпард встретился с владельцем "Эвертона" Фархадом Мошири, а еще через день Фрэнк узнал, что мерсисайдский клуб отказывается от его услуг.
По информации Daily Mail, Мошири сообщил Лэмпарду о своем решении по телефону, и теперь Фархад задумывается о приглашении Бьелсы, который покинул "Лидс" 11 месяцев назад.
Мошири надеется, что 67-летний аргентинец, выводивший и удерживавший "Лидс" в Премьер-Лиге, сможет изменить негативную атмосферу вокруг "Гудисон Парк".
Вместе с тем букмекеры считают экс-наставника "Бернли" Шона Дайча наиболее вероятным сменщиком уволенного Лэмпарда.
23.01.2023 20:00
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