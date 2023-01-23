"Челси" вернулся за Энцо Фернандесом

Энцо Фернандес "Челси" предпринимает новую попытку заполучить полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

Изначально "Челси" нацелился на Фернандеса после блестящего выступления Энцо на Чемпионате Мира в Катаре, где победитель турнира в составе сборной Аргентины был признан лучшим молодым игроком.

Однако переговоры завершились провалом после того, как "Бенфика" дала понять, что Фернандес покинет Лиссабон в январе только за прописанные в контракте отступные в размере 106 миллионов фунтов.

Тем не менее, сейчас "Челси" решил еще раз попытаться согласовать трансфер Фернандеса. "Синие" переключились назад на 22-летнего аргентинца после того, как их предложение в 55 млн. фунтов о покупке Мойсеса Кайседо было отклонено "Брайтоном" на прошлой неделе.

Как сообщает The Guardian, "Челси" и "Бенфика" вновь сядут за стол переговоров на этой неделе. При этом сам Энцо уже дал понять своему клубу, что хочет перебраться в Лондон.

Также не исключено, что "Челси" улучшит свое предложение по Кайседо.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 18:00

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  1. bembo 23.01.2023 18:24 # bembo
    Императорси!!!

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  2. brown-ale 23.01.2023 18:21 # brown-ale
    Вот куда золотая карта из Орла и решки пропала. Ман Юнайтед в этой серии играет роль бомжа.

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  3. chelsea88 23.01.2023 18:21 # chelsea88
    Можно было б и Беллингэма и Райса купить.

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  4. hachidlo 23.01.2023 18:19 # hachidlo
    Некст левел игры в football manager от пиндоса.

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