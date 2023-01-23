"Челси" вернулся за Энцо Фернандесом

"Челси" предпринимает новую попытку заполучить полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

Изначально "Челси" нацелился на Фернандеса после блестящего выступления Энцо на Чемпионате Мира в Катаре, где победитель турнира в составе сборной Аргентины был признан лучшим молодым игроком.



Однако переговоры завершились провалом после того, как "Бенфика" дала понять, что Фернандес покинет Лиссабон в январе только за прописанные в контракте отступные в размере 106 миллионов фунтов.



Тем не менее, сейчас "Челси" решил еще раз попытаться согласовать трансфер Фернандеса. "Синие" переключились назад на 22-летнего аргентинца после того, как их предложение в 55 млн. фунтов о покупке Мойсеса Кайседо было отклонено "Брайтоном" на прошлой неделе.



Как сообщает The Guardian, "Челси" и "Бенфика" вновь сядут за стол переговоров на этой неделе. При этом сам Энцо уже дал понять своему клубу, что хочет перебраться в Лондон.



Также не исключено, что "Челси" улучшит свое предложение по Кайседо.