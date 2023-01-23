"Челси" сделает предложение по Мало Гюсто

"Челси" готовит предложение о покупке правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

За полгода с небольшим, что Тодд Бели с партнерами владеет "Челси", лондонский клуб инвестировал уже почти полмиллиарда фунтов в укрепление состава.



Только в январе "синие" потратили на трансферы уже около 150 млн. фунтов, и эта сумма еще может увеличиться до дедлайна на следующей неделе.



Помимо центрального полузащитника, "Челси" также хочет обзавестись правым защитником до закрытия окна, чтобы потеря Риса Джеймса не становилась таким ударом по команде, как это происходит сейчас.



По информации The Telegraph, в ближайшие дни "синие" сделают предложение о покупке Гюсто, интерес к которому ранее приписывали "Манчестер Юнайтед".



Как и Джеймс, Гюсто является заточенным на атаку крайним защитником и чаще играет в качестве вингера, полагаясь на свою скорость и отличную физическую готовность.



"Лион" предпочел бы сохранить Гюсто до конца сезона, однако клуб Лиги 1 находится в уязвимой позиции, потому что контракт 19-летнего француза истекает в следующем году.