"Брайтон" продвигается в переговорах по Матвиенко

Николай Матвиенко "Брайтон" собирается обновить свой трансферный рекорд с помощью покупки защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прекрасно знает Матвиенко по совместной работе в украинском клубе и теперь хочет воссоединиться с Николаем в Англии.

В это окно "Шахтер" уже потерял вингера Михаила Мудрика, которого приобрел "Челси", поэтому для покупки Матвиенко потребуется сумма около 20 миллионов фунтов, что стало бы трансферным рекордом для "Брайтона".

По информации Daily Mail, переговоры между "Брайтоном" и "Шахтером" стартовали на прошлой неделе, и к настоящему моменту "чайки" добились значительного прогресса, что делает трансфер 26-летнего защитника весьма вероятным.

Сам Матвиенко, которого в прошлом сватали в "Арсенал", заинтересован в переезде в Премьер-Лигу.


Метки Брайтон, Матвиенко, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 16:00

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  1. alexomck 23.01.2023 16:21 # alexomck
    пенсам за сотку потом сольют

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  2. thegodfather 23.01.2023 16:18 # thegodfather
    ахуеть...20 млн фунтов трансферный рекорд для брайтона.....как же они грамотно по минималочке выстроили команду, которая клычит чипси и лузерку на изи

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