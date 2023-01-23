Фабрегас отметил преображение "Арсенала" при Артете

Бывший капитан "Арсенала" Сеск Фабрегас отметил преображение "канониров" при главном тренере Микеле Артете.

Побывав недавно на тренировочной базе "Арсенала" и наблюдая матчи "канониров, Фабрегас убедился, что Артета полностью изменил облик лондонского клуба, в том числе внутри.



Также Сеск благодарен владельцам "Арсенала", которые сохранили доверие к Микелю в трудные времена.



"Он проделал великолепную работу. В документальном фильме (Amazon) мы видели, как он подстегивает игроков, как он понимает игроков".



"Когда "Арсенал" нанял Микеля, он еще никого сам не тренировал, он лишь был ассистентом в "Манчестер Сити". Конечно, работать с Пепом (Гвардиолой) — это великолепно, но это не то же самое, как быть боссом".



"Мне посчастливилось побывать на тренировочной базе недавно, и это ощущалось так, как никогда прежде, потому что все так сильно изменилось. Управляющий тренировочной базой сказал мне, что 95% изменений произвел Микель. Он изменил восприятие клуба".



"Арсенал" дал время Микелю, и это показывает другим клубам, что не нужно паниковать, когда что-то не получается. Иногда ты можешь финишировать восьмым и слегка не попасть в Лигу Чемпионов, но это лишь часть процесса".



"Клуб понимает, что это требует времени. Я по-прежнему считаю, что они идут с опережением графика", — сообщил Фабрегас Sky Sports.