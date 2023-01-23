Фабрегас отметил преображение "Арсенала" при Артете

Микель Артета Бывший капитан "Арсенала" Сеск Фабрегас отметил преображение "канониров" при главном тренере Микеле Артете.

Побывав недавно на тренировочной базе "Арсенала" и наблюдая матчи "канониров, Фабрегас убедился, что Артета полностью изменил облик лондонского клуба, в том числе внутри.

Также Сеск благодарен владельцам "Арсенала", которые сохранили доверие к Микелю в трудные времена.

"Он проделал великолепную работу. В документальном фильме (Amazon) мы видели, как он подстегивает игроков, как он понимает игроков".

"Когда "Арсенал" нанял Микеля, он еще никого сам не тренировал, он лишь был ассистентом в "Манчестер Сити". Конечно, работать с Пепом (Гвардиолой) — это великолепно, но это не то же самое, как быть боссом".

"Мне посчастливилось побывать на тренировочной базе недавно, и это ощущалось так, как никогда прежде, потому что все так сильно изменилось. Управляющий тренировочной базой сказал мне, что 95% изменений произвел Микель. Он изменил восприятие клуба".

"Арсенал" дал время Микелю, и это показывает другим клубам, что не нужно паниковать, когда что-то не получается. Иногда ты можешь финишировать восьмым и слегка не попасть в Лигу Чемпионов, но это лишь часть процесса".

"Клуб понимает, что это требует времени. Я по-прежнему считаю, что они идут с опережением графика", — сообщил Фабрегас Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Фабрегас

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 13:00

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  1. zw123 23.01.2023 13:41 # zw123
    жертвуем ЛЕ ради АПЛ!!

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  2. ivan-tns 23.01.2023 13:15 # ivan-tns
    Если возьмут ЛЕ или АПЛ в этом году - это будет сверхрезультат!

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