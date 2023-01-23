Кейн открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт к подписанию нового контракта со своим клубом.

Как известно, сейчас от действующего контракта Кейна остается всего один полный год, что сказывается на количестве спекуляций насчет будущего Харри.



Например, таблоиды утверждают, что "Манчестер Юнайтед" предпримет попытку приобрести капитана сборной Англии грядущим летом.



Однако The Athletic утверждает, что Кейн вполне может остаться в "Тоттенхэме" и даже заключить новый контракт.



Переговоры о продлении сотрудничества приостановлены с лета 2021, однако клуб и игрок планируют возобновить диалог после закрытия зимнего трансферного окна.



Приоритет 29-летнего Кейна — достичь успеха с "Тоттенхэмом", подчеркивает издание.