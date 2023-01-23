Клопп: "У меня достаточно энергии на следующие 10 лет!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с мотивацией и энергией.

В минувший уикенд Клопп достиг рубежа в 1,000 матчей за свою тренерскую карьеру. И если кому-то Юрген в этом сезоне кажется уставшим и нуждающимся в отдыхе, то это заблуждение.



"Моя мотивация — не проблема. Я слегка похож на Обеликса, который упал в... Вы же знаете Астерикса и Обеликса? Если нет, забудьте..."



"Если хотите, у меня достаточно энергии на следующие 10 лет!" — цитирует Клоппа Daily Mail.