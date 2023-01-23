Клопп: "У меня достаточно энергии на следующие 10 лет!"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с мотивацией и энергией.

В минувший уикенд Клопп достиг рубежа в 1,000 матчей за свою тренерскую карьеру. И если кому-то Юрген в этом сезоне кажется уставшим и нуждающимся в отдыхе, то это заблуждение.

"Моя мотивация — не проблема. Я слегка похож на Обеликса, который упал в... Вы же знаете Астерикса и Обеликса? Если нет, забудьте..."

"Если хотите, у меня достаточно энергии на следующие 10 лет!" — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 11:00

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  1. bangladesh 23.01.2023 12:07 # bangladesh
    "Моя мотивация — не проблема. Я слегка похож на Обеликса, который упал в... Вы же знаете Астерикса и Обеликса? Если нет, забудьте..."

    ахАХАХАХАХ разъеб

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  2. chelsiukpro 23.01.2023 11:57 # chelsiukpro
    Пизд.шь! Постарел больше сидеть начал в кресле вскакивая только оспорить нервнь судейское решение!

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  3. vals1702 23.01.2023 11:47 # vals1702
    деньги нужны и большие. 500+ млн надо вложить летом

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  4. apl-nash 23.01.2023 11:30 # apl-nash
    Слава КЛОППУ!
    Юрген ВЕРИМ!

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  5. tursa 23.01.2023 11:28 # tursa
    Верим. Этот сезон очень сложный и главное просто в топ 4 пройти

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  6. electric 23.01.2023 11:12 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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