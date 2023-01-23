Клопп: "У меня достаточно энергии на следующие 10 лет!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с мотивацией и энергией.
В минувший уикенд Клопп достиг рубежа в 1,000 матчей за свою тренерскую карьеру. И если кому-то Юрген в этом сезоне кажется уставшим и нуждающимся в отдыхе, то это заблуждение.
"Моя мотивация — не проблема. Я слегка похож на Обеликса, который упал в... Вы же знаете Астерикса и Обеликса? Если нет, забудьте..."
"Если хотите, у меня достаточно энергии на следующие 10 лет!" — цитирует Клоппа Daily Mail.
23.01.2023 11:00
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Последние комментарии:
"Моя мотивация — не проблема. Я слегка похож на Обеликса, который упал в... Вы же знаете Астерикса и Обеликса? Если нет, забудьте..."
ахАХАХАХАХ разъеб
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Пизд.шь! Постарел больше сидеть начал в кресле вскакивая только оспорить нервнь судейское решение!
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деньги нужны и большие. 500+ млн надо вложить летом
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Слава КЛОППУ!
Юрген ВЕРИМ!
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Верим. Этот сезон очень сложный и главное просто в топ 4 пройти
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КНЯЗЬ!!!
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