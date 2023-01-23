Артета: "Это невероятно, что делает Нкетиа"

Эдди Нкетиа Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего нападающего Эдди Нкетиа, который с успехом подменяет травмированного Габриэля Жезуса.

С Чемпионата Мира в Катаре Жезус вернулся с потребовавшей операции травмой колена, что вызвало некоторую панику у фанатов "Арсенала", учитывая важность Габриэля для команды.

Однако Артета даже не стал обращаться на трансферный рынок, а доверился Нкетиа, который после возобновления сезона забил шесть голов в шести матчах, включая дубль против "Манчестер Юнайтед" накануне.

После победы 3:2 над "красными дьяволами" Артета честно признал, что 23-летний англичанин превзошел его ожидания.

"Это невероятно, что делает Эдди. Я не могу сказать, что мы предвидели это. Мы надеялись, что он сможет делать это, учитывая то, что он из себя представляет, его характер и то, как его качества соответствуют команде".

"Потеря Габи была большим ударом но нам. Отсутствие Габи сегодня было большим ударом, но Эдди и команда проявляют себя исключительным образом".

"Он обладает такими качествами, таким желанием, такой связью с клубом, такой верой в то, что может быть "девяткой" "Арсенала". Мы с ним каждый день".

"Он особенный парень. Все его так любят в этом футбольном клубе. У него настоящее "арсенальское" сердце, и это очень особенно. Это невозможно выразить цифрами, но он очень, очень хорош", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 928

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 23.01.2023 10:56 # acceptodessa
    Только один вопрос. Что будем делать если и он сломается......

    (ответить)

  2. ivan-tns 23.01.2023 10:35 # ivan-tns
    Похож на Жермена Дефо. Качественная подмена для любой топовой 9ки

    (ответить)

  3. nash 23.01.2023 10:31 # nash
    его голы мю https://football-video.org/2023/01/22/arsenal-manchester-junajted-video-obzor-matcha-4/

    (ответить)

  4. gameboy 23.01.2023 10:08 # gameboy
    Топарик жуткий, десятку до конца сезона положит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: