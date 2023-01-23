Артета: "Это невероятно, что делает Нкетиа"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего нападающего Эдди Нкетиа, который с успехом подменяет травмированного Габриэля Жезуса.

С Чемпионата Мира в Катаре Жезус вернулся с потребовавшей операции травмой колена, что вызвало некоторую панику у фанатов "Арсенала", учитывая важность Габриэля для команды.



Однако Артета даже не стал обращаться на трансферный рынок, а доверился Нкетиа, который после возобновления сезона забил шесть голов в шести матчах, включая дубль против "Манчестер Юнайтед" накануне.



После победы 3:2 над "красными дьяволами" Артета честно признал, что 23-летний англичанин превзошел его ожидания.



"Это невероятно, что делает Эдди. Я не могу сказать, что мы предвидели это. Мы надеялись, что он сможет делать это, учитывая то, что он из себя представляет, его характер и то, как его качества соответствуют команде".



"Потеря Габи была большим ударом но нам. Отсутствие Габи сегодня было большим ударом, но Эдди и команда проявляют себя исключительным образом".



"Он обладает такими качествами, таким желанием, такой связью с клубом, такой верой в то, что может быть "девяткой" "Арсенала". Мы с ним каждый день".



"Он особенный парень. Все его так любят в этом футбольном клубе. У него настоящее "арсенальское" сердце, и это очень особенно. Это невозможно выразить цифрами, но он очень, очень хорош", — цитирует Артету Evening Standard.