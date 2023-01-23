Невилл: "Арсенал" напомнил команду, которой они были 20 лет назад"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что "Арсенал" в матче против "Манчестер Юнайтед" напомнил ему команду Арсена Венгера своих лучших времен.

Одолев "Юнайтед" со счетом 3:2 в воскресенье, "Арсенал" восстановил пятиочковое лидерство в Премьер-Лиге. В завершающей части матча "канониры" проявили невероятное рвение к победе, и это произвело на Невилла впечатление.



"Я получил настоящее удовольствие от игры. Мне просто кажется, что в заключительные полчаса "Арсенал" показал себя более классной командой".



"Арсенал" напомнил команду, которой они были лет 20 назад. Когда я играл против них, я мечтал, чтобы они били или навешивали с дистанции — но они делали этот лишний пас на края".



"Они продолжали вести тебя в штрафную. Я обнаруживал, что опускаюсь все глубже, становилось все теснее, и ты оказывался под давлением. Просто было ощущение, что гол назревает. Их атаки шли волна за волной, и матч против такого хорошего "Арсенала" напомнил мне, как было 20 лет назад", — сообщил Невилл в своем подкасте.