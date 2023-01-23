Невилл: "Арсенал" напомнил команду, которой они были 20 лет назад"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что "Арсенал" в матче против "Манчестер Юнайтед" напомнил ему команду Арсена Венгера своих лучших времен.
Одолев "Юнайтед" со счетом 3:2 в воскресенье, "Арсенал" восстановил пятиочковое лидерство в Премьер-Лиге. В завершающей части матча "канониры" проявили невероятное рвение к победе, и это произвело на Невилла впечатление.
"Я получил настоящее удовольствие от игры. Мне просто кажется, что в заключительные полчаса "Арсенал" показал себя более классной командой".
"Арсенал" напомнил команду, которой они были лет 20 назад. Когда я играл против них, я мечтал, чтобы они били или навешивали с дистанции — но они делали этот лишний пас на края".
"Они продолжали вести тебя в штрафную. Я обнаруживал, что опускаюсь все глубже, становилось все теснее, и ты оказывался под давлением. Просто было ощущение, что гол назревает. Их атаки шли волна за волной, и матч против такого хорошего "Арсенала" напомнил мне, как было 20 лет назад", — сообщил Невилл в своем подкасте.
23.01.2023 09:00
Просмотров: 559
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
конечно, то что МЮ просел после 65 минуты - это результат игры посреди недели, этого нельзя отрицать. но комплимент прям очень приятный от Невилла. действительно был момент когда не выпускали игроков МЮ из штрафной около минуты. это был пипец.
(ответить)
20 лет назад в Арсенале были мужики а щас одни педики ряженые.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий