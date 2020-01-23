Моуриньо подтвердил, что Дзаньоло хочет уйти из "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо подтвердил, что атакующий полузащитник Николо Дзаньоло, который является трансферной целью для "Тоттенхэма", хочет покинуть клуб в январе.

На днях появилась информация, что "Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Дзаньоло, тогда как "Рома" лишь открыта к продаже Николо и хочет 35 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Судя по всему, сам 23-летний итальянец хочет отправиться в команду Антонио Конте, однако согласование этого трансфера будет непростым, предупреждает Моуриньо.



"Николо Дзаньоло попросился уйти из клуба — но я не уверен, что это случится. Имеющиеся предложения недостаточны".



"Мы отпустим Дзаньоло только после хорошего предложения, и пока мы не получили такое. У меня есть предчувствие, что в итоге он останется", — цитирует Моуриньо Evening Standard.