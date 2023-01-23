Кин: "Это была проверка на реальность для МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" пока не готовы претендовать на титул Премьер-Лиги, и поражение 3:2 от "Арсенала" стало для них "проверкой на реальность".

После впечатляющего рывка "Юнайтед" в последние недели о команде Эрика Тен Хага заговорили как об участнике чемпионской гонки.



Однако Кин чувствует, что "Арсеналу" удалось спустить "дьяволов" с небес на землю и показать, что у Тен Хага все еще много работы — в первую очередь над подбором игроков.



"Юнайтед" добился прогресса, но в конце матча я смотрел на Шоу, и насчет его игры слева в обороне есть вопросы. Ван-Биссака, Фред, Мактоминей — словно "Юнайтед" не сдвинулся относительно проблем прошлого".



"Я не виню их, потому что это был тяжелый матч, и нужно отдать должное "Арсеналу". Это была проверка на реальность. Я по-прежнему думаю, что "Юнайтед" многого не хватает. Сегодня они были лишены ряда игроков, но с таким составом, как у "Юнайтед", нужно уметь с этим справляться".



"Затем, когда игра становится тяжелой, ты смотришь на скамейку запасных, и она оставляешь желать лучшего. При всех потраченных "Юнайтед" деньгах, им по-прежнему многого не хватает".



"Думаю, они точно будут в топ-4. Возможно, выиграют кубок. Но если говорить о борьбе за титул, им это пока не по зубам", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.