Тен Хаг: "С такой игрой в обороне не завоевать трофеев"

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил свою команду, что та не сможет завоевать никаких трофеев, если не сделает выводов из поражения от "Арсенала".

В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 3:2 на "Эмирейтс", не устояв под натиском "Арсенала" в концовке матчах.

Тен Хаг возмущен упущенной ничьей и требует от игроков избавиться от оборонительных ошибок и в целом изменить свое мышление.

"Может быть, через пару часов мы осознаем, что занимаем хорошую позицию, хорошо развиваемся, и наши дела идут хорошо".

"Но в данный момент я раздосадован, и также я сказал это игрокам: "Если вы хотите выигрывать трофеи, титулы, вы должны изменить свое мышление, потому что вы совершили три такие большие ошибки в матче топ-уровня, а это непростительно".

"Особенно это касается последнего гола. Нужно уметь чувствовать игру. В тот момент очко было максимумом для нас".

"В такой момент ты должен согласиться на очко и не давать шансов сопернику, как это делали мы. Иначе ты не сможешь выигрывать трофеи на топ-уровне".

"Мы сыпались словно колода карт при пропущенных голах. Два из них начались с углового, затем мы совершали ошибки и не демонстрировали дисциплину в соответствии с установленными у нас правилами. А раз так, ты пропускаешь голы", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 06:00

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