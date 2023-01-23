Тен Хаг: "С такой игрой в обороне не завоевать трофеев"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил свою команду, что та не сможет завоевать никаких трофеев, если не сделает выводов из поражения от "Арсенала".

В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 3:2 на "Эмирейтс", не устояв под натиском "Арсенала" в концовке матчах.



Тен Хаг возмущен упущенной ничьей и требует от игроков избавиться от оборонительных ошибок и в целом изменить свое мышление.



"Может быть, через пару часов мы осознаем, что занимаем хорошую позицию, хорошо развиваемся, и наши дела идут хорошо".



"Но в данный момент я раздосадован, и также я сказал это игрокам: "Если вы хотите выигрывать трофеи, титулы, вы должны изменить свое мышление, потому что вы совершили три такие большие ошибки в матче топ-уровня, а это непростительно".



"Особенно это касается последнего гола. Нужно уметь чувствовать игру. В тот момент очко было максимумом для нас".



"В такой момент ты должен согласиться на очко и не давать шансов сопернику, как это делали мы. Иначе ты не сможешь выигрывать трофеи на топ-уровне".



"Мы сыпались словно колода карт при пропущенных голах. Два из них начались с углового, затем мы совершали ошибки и не демонстрировали дисциплину в соответствии с установленными у нас правилами. А раз так, ты пропускаешь голы", — цитирует Тен Хага Evening Standard.