Артета оценил первую половину сезона для "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал высшую оценку своей команде за первую половину сезона Премьер-Лиги 2022/23.

Яркой победой 3:2 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье "Арсенал" достиг рубежа кампании — 19 матчей позади и столько же впереди.



Артета очень доволен, как выступают "канониры", но все еще видит вещи, которые его команда может улучшить, и это является его целью на вторую часть дистанции.



"Как я могу оценить первую половину кампании? Чрезвычайно хорошо. Сильно лучше и быть не могло. Мы заслужили те очки, которые имеем. Думаю, мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть большинство матчей".



"Но реальность такова, что есть вещи, в которых мы можем прибавить. В плане перехода в атаку и оборону. В этом наша цель".



"Это был красивый момент (когда Нкетиа забил победный гол), по-настоящему особенный, потому что мы давили, давили, давили, а мяч никак не заходил в ворота".



"Все разрешилось в концовке — VAR сделала это еще сложнее. Но это было волнительно и очень эмоционально, я обожаю это", — цитирует Артету Evening Standard.