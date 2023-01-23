Артета оценил первую половину сезона для "Арсенала"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета дал высшую оценку своей команде за первую половину сезона Премьер-Лиги 2022/23.

Яркой победой 3:2 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье "Арсенал" достиг рубежа кампании — 19 матчей позади и столько же впереди.

Артета очень доволен, как выступают "канониры", но все еще видит вещи, которые его команда может улучшить, и это является его целью на вторую часть дистанции.

"Как я могу оценить первую половину кампании? Чрезвычайно хорошо. Сильно лучше и быть не могло. Мы заслужили те очки, которые имеем. Думаю, мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть большинство матчей".

"Но реальность такова, что есть вещи, в которых мы можем прибавить. В плане перехода в атаку и оборону. В этом наша цель".

"Это был красивый момент (когда Нкетиа забил победный гол), по-настоящему особенный, потому что мы давили, давили, давили, а мяч никак не заходил в ворота".

"Все разрешилось в концовке — VAR сделала это еще сложнее. Но это было волнительно и очень эмоционально, я обожаю это", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 00:05

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