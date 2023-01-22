Гвардиола: "Холанд — не тот игрок, которого можно убрать из состава"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не может убрать нападающего Эрлинга Холанда из стартового состава.

После поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Сити" Дитмар Хаманн заявил, что без Холанда "горожане" играют лучше.



Спустя неделю Холанд ответил на это хет-триком против "Вулверхэмптона", и теперь на счету Эрлинга уже 31 гол в 26 матчах этого сезона, если учитывая все соревнования.



После воскресной победы 3:0 Гвардиола дал понять, что Холанд для него незаменим и что Эрлинг хорошо вписывается в игру команду, точно не ослабляя ее.



"Я не знаю, сколько хет-триков он сделал и сколько голов забил, но когда он забивает, люди говорят, что он является решением для нашей команды, а когда он не забивает, они говорят, что он — проблема в нашей команде. Вот такого рода черно-белый взгляд у людей на вещи".



"Мы знаем его мастерство, мы знаем друг друга. Он не тот игрок, которого можно убрать. Мы не можем играть с "ложной девяткой", когда он в составе, нам нужно адаптироваться под него, и я думаю, мы делаем это довольно неплохо", — цитирует Гвардиолу The Independent.