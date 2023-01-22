"Эвертон" заинтересован в Зийеше

"Эвертон" заинтересован в приглашении вингера "Челси" Хакима Зийеша.

Как утверждает Daily Mail, главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард является огромным фанатом Зийеша, сыграв важную роль в приглашении Хакима в "Челси" в 2020 году.



Сейчас Лэмпард надеется уговорить Зийеша согласиться на борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако проблема в том, что будущее самого Фрэнка находится под большим вопросом из-за ужасных результатов.



В услугах Зийеша заинтересованы и некоторые другие клубы, включая "Рому", и ближе к закрытию зимнего трансферного окна "Челси" должен будет принять решение насчет 29-летнего игрока сборной Марокко.