"Арсенал" дожал "Юнайтед"
"Арсенал" набрал важные три очка в чемпионской гонке Премьер-Лиги, дожав "Манчестер Юнайтед" — 3:2.
Главный тренер "канониров" Микель Артета решил не менять стартовый состав своей команды относительно победы 0:2 на "Тоттенхэмом" неделю назад.
У "красных дьяволов" вместо дисквалифицированного Каземиро вышел Скотт Мактоминей.
Матч начался со шквала атак хозяев, на что гости ответили прорывом Бруну Фернандеша, который врезался в стоявшего на месте голкипера Аарона Рамсдейла, упал и принялся выпрашивать пенальти, но рефери не стал вмешиваться в игру.
На 17-й минуте счет был открыт. Рэшфорд обыграл Томаса Партея и нанес удар метров с 22 в ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.
"Арсенал" с дополнительным рвением пошел вперед и на 24-й минуте сравнял счет. Гранит Джака навесил с левого фланга к дальней штанге, где Эдди Нкетиа головой вколотил мяч в ворота — 1:1.
В дальнейшем "канониры" сохраняли инициативу в игре и нанесли еще множество ударов, которые либо оказывались неточными, либо были заблокированы.
Вскоре после начала второго тайма хозяева вышли вперед. На сей раз Букайо Сака продемонстрировал мастерство удара с дистанции, закрутив мяч в дальний угол ворот Давида Де Хеа — 2:1.
Правда, "Арсенал" вел в счете совсем недолго. На 59-й минуте Рамсдейл и появившийся на замену Такехиро Томиясу столкнулись в воздухе при подаче соперником углового, а Лисандро Мартинес пробил головой по отскочившему к нему мячу — 2:2.
Ничейный счет не устраивал "канониров", которые принялись изо всех сил давить. На 70-й минуте Сака едва не повторил свой трюк, но на сей раз его удар пришелся в штангу.
На 84-й минуте уже Де Хеа выручил "Юнайтед", отразив удар Нкетиа из центра штрафной.
"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и на последней минуте основного времени пропустили. Нкетиа из пределов вратарской, вывернув ногу, переправил мяч в сетку после передачи Мартина Эдегора — 3:2.
Соперники оказались достойны друг друга, но в концовке "Юнайтед" уж слишком явно проявлял свое согласие на ничью и в итоге за это поплатился, потому что "Арсенал" играл до конца.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.01.2023 21:30
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Последние комментарии:
Состтеен
Сукеееееееееее
Твареееее
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калониры это пидарасы, да
(ответить)
Калониры пидopacы.
(ответить)
все дело в том, как артета работает с игроками.
расходимся, тайна преображения отсосенала раскрыта.
(ответить)
С такой игрой станут чемпионами, и никакой сити их не остановит! Мораль и желание зашкаливают!
(ответить)
В каждом матче судьи откровенно тащат арсенал)
(ответить)
С последним голом кстати спорный момент, там нужно было чекать офсайд у Зинченко, а они проверяли чистое положение у Нкетиа, притом что кажется что его корявка и не нужна была там, мяч вроде в створ летел.
(ответить)
но хоть убей я не понимаю причины преображения арсенала, кроме веры в себя, отсутствия травм.
У артеты весь сезон играет один и тот же состав, просто один и тот же.
Но речь о другом. Этот же состав в прошлом сезоне по игре отлетал от касла, брайтона, мучался за свои победы, автобусы ставил по кд, когда важен был результат...0-3 отлетал в концовке от шпор, ньюкасла, саута... 0-3 отлетали от кристал пэлас.
просто что стало этим толкчком, я не могу себе это объяснить, вот хоть убей. По старту сезна казалось может быть еффект жезуса, но нет...все игроки те же по сути, ну может там в защите пару перестановок, но не глобальных...ну они не могли из посредственностей резко в топарей вырасти. И по прошлому сезону было ясно, что сака топ ,мартинелли топ, едегор тоже топарил еще в прошлом ...но это как бы все)
и тут вдруг нате здарсти 50 очей за 1 круг...с какого перепугу....что там поменялось что такой резкий скачек....
(ответить)
Наши дожимают Марьинку
Дела у ВСУ здесь совсем плохи.
(ответить)
Арсенал на троне ,пенсы на страпоне
(ответить)
Охх и великолепный Арсенал))
Матч просто космос
С победой канониры!)))
(ответить)
Скюмы лучшие)) натянули сито и раздвинули булки перед геями. Скамцо благородно дарит кубок геям в знак солидарности с меньшинствами. Значит работает пропаганда лгбт))
(ответить)
каземиры не было, что во многом предрешило исход матча
арсик молодцы, плюс у себя дома
(ответить)
Артета кстати все четко сделал. Знал что Эдегору будет сложно, поэтому дирижировал сегодня Зина. Кроме того навал в последние 10 минут тоже был не спроста, учитывая матч МЮ с КП посреди недели. Видно что МЮ подсел, и Арсенал должен был дожимать еще раньше. Чертов гений...
(ответить)
быстрее бы следующий сезон
я хочу уже императорси на троне лицезреть
(ответить)
Остаётся только потрахаться в жопу с мужиками, чего я конечно же делать не буду, потому что я натурал, вот.
(ответить)
Арсенал 50
Челси 29
:)
(ответить)
Ахахаха астер и наркот шо с вашимм ибаламм?
Саасааать ЛОХи фупла
(ответить)
ох уж этот матч среди недели((( бедные скюмы
(ответить)
Сосенал, который отдыхал неделю еле выиграли у уставшего скама, у которых пол состава травмированных и так кукарекают. Это смешно.
Но Артета молодец, на багаже Манчестер Сити тащит этот недоклуб из Лондона к чемпионству. Наш Зиченко в соло затащил этот матч, как и Жезус, ведь из-за его отсутствия непонятный бегунок на его месте забил два гола.
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