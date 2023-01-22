"Арсенал" дожал "Юнайтед"

"Арсенал" набрал важные три очка в чемпионской гонке Премьер-Лиги, дожав "Манчестер Юнайтед" — 3:2.

Главный тренер "канониров" Микель Артета решил не менять стартовый состав своей команды относительно победы 0:2 на "Тоттенхэмом" неделю назад.



У "красных дьяволов" вместо дисквалифицированного Каземиро вышел Скотт Мактоминей.



Матч начался со шквала атак хозяев, на что гости ответили прорывом Бруну Фернандеша, который врезался в стоявшего на месте голкипера Аарона Рамсдейла, упал и принялся выпрашивать пенальти, но рефери не стал вмешиваться в игру.



На 17-й минуте счет был открыт. Рэшфорд обыграл Томаса Партея и нанес удар метров с 22 в ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.



"Арсенал" с дополнительным рвением пошел вперед и на 24-й минуте сравнял счет. Гранит Джака навесил с левого фланга к дальней штанге, где Эдди Нкетиа головой вколотил мяч в ворота — 1:1.



В дальнейшем "канониры" сохраняли инициативу в игре и нанесли еще множество ударов, которые либо оказывались неточными, либо были заблокированы.



Вскоре после начала второго тайма хозяева вышли вперед. На сей раз Букайо Сака продемонстрировал мастерство удара с дистанции, закрутив мяч в дальний угол ворот Давида Де Хеа — 2:1.



Правда, "Арсенал" вел в счете совсем недолго. На 59-й минуте Рамсдейл и появившийся на замену Такехиро Томиясу столкнулись в воздухе при подаче соперником углового, а Лисандро Мартинес пробил головой по отскочившему к нему мячу — 2:2.



Ничейный счет не устраивал "канониров", которые принялись изо всех сил давить. На 70-й минуте Сака едва не повторил свой трюк, но на сей раз его удар пришелся в штангу.



На 84-й минуте уже Де Хеа выручил "Юнайтед", отразив удар Нкетиа из центра штрафной.



"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и на последней минуте основного времени пропустили. Нкетиа из пределов вратарской, вывернув ногу, переправил мяч в сетку после передачи Мартина Эдегора — 3:2.



Соперники оказались достойны друг друга, но в концовке "Юнайтед" уж слишком явно проявлял свое согласие на ничью и в итоге за это поплатился, потому что "Арсенал" играл до конца.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче