"Арсенал" дожал "Юнайтед"

Эдди Нкетиа и Букайо Сака "Арсенал" набрал важные три очка в чемпионской гонке Премьер-Лиги, дожав "Манчестер Юнайтед" — 3:2.

Главный тренер "канониров" Микель Артета решил не менять стартовый состав своей команды относительно победы 0:2 на "Тоттенхэмом" неделю назад.

У "красных дьяволов" вместо дисквалифицированного Каземиро вышел Скотт Мактоминей.

Матч начался со шквала атак хозяев, на что гости ответили прорывом Бруну Фернандеша, который врезался в стоявшего на месте голкипера Аарона Рамсдейла, упал и принялся выпрашивать пенальти, но рефери не стал вмешиваться в игру.

На 17-й минуте счет был открыт. Рэшфорд обыграл Томаса Партея и нанес удар метров с 22 в ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.

"Арсенал" с дополнительным рвением пошел вперед и на 24-й минуте сравнял счет. Гранит Джака навесил с левого фланга к дальней штанге, где Эдди Нкетиа головой вколотил мяч в ворота — 1:1.

В дальнейшем "канониры" сохраняли инициативу в игре и нанесли еще множество ударов, которые либо оказывались неточными, либо были заблокированы.

Вскоре после начала второго тайма хозяева вышли вперед. На сей раз Букайо Сака продемонстрировал мастерство удара с дистанции, закрутив мяч в дальний угол ворот Давида Де Хеа — 2:1.

Правда, "Арсенал" вел в счете совсем недолго. На 59-й минуте Рамсдейл и появившийся на замену Такехиро Томиясу столкнулись в воздухе при подаче соперником углового, а Лисандро Мартинес пробил головой по отскочившему к нему мячу — 2:2.

Ничейный счет не устраивал "канониров", которые принялись изо всех сил давить. На 70-й минуте Сака едва не повторил свой трюк, но на сей раз его удар пришелся в штангу.

На 84-й минуте уже Де Хеа выручил "Юнайтед", отразив удар Нкетиа из центра штрафной.

"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и на последней минуте основного времени пропустили. Нкетиа из пределов вратарской, вывернув ногу, переправил мяч в сетку после передачи Мартина Эдегора — 3:2.

Соперники оказались достойны друг друга, но в концовке "Юнайтед" уж слишком явно проявлял свое согласие на ничью и в итоге за это поплатился, потому что "Арсенал" играл до конца.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. deman82 22.01.2023 22:18 # deman82
    Состтеен
    Сукеееееееееее
    Твареееее

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  2. thegodfather 22.01.2023 22:18 # thegodfather
    калониры это пидарасы, да

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  3. chelsea88 22.01.2023 22:14 # chelsea88
    Калониры пидopacы.

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  4. thegodfather 22.01.2023 22:14 # thegodfather
    все дело в том, как артета работает с игроками.
    расходимся, тайна преображения отсосенала раскрыта.

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  5. ivan-tns 22.01.2023 22:08 # ivan-tns
    С такой игрой станут чемпионами, и никакой сити их не остановит! Мораль и желание зашкаливают!

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  6. vav 22.01.2023 22:08 # vav
    В каждом матче судьи откровенно тащат арсенал)

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  7. gameboy 22.01.2023 22:06 # gameboy
    С последним голом кстати спорный момент, там нужно было чекать офсайд у Зинченко, а они проверяли чистое положение у Нкетиа, притом что кажется что его корявка и не нужна была там, мяч вроде в створ летел.

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  8. thegodfather 22.01.2023 22:04 # thegodfather
    но хоть убей я не понимаю причины преображения арсенала, кроме веры в себя, отсутствия травм.
    У артеты весь сезон играет один и тот же состав, просто один и тот же.
    Но речь о другом. Этот же состав в прошлом сезоне по игре отлетал от касла, брайтона, мучался за свои победы, автобусы ставил по кд, когда важен был результат...0-3 отлетал в концовке от шпор, ньюкасла, саута... 0-3 отлетали от кристал пэлас.

    просто что стало этим толкчком, я не могу себе это объяснить, вот хоть убей. По старту сезна казалось может быть еффект жезуса, но нет...все игроки те же по сути, ну может там в защите пару перестановок, но не глобальных...ну они не могли из посредственностей резко в топарей вырасти. И по прошлому сезону было ясно, что сака топ ,мартинелли топ, едегор тоже топарил еще в прошлом ...но это как бы все)

    и тут вдруг нате здарсти 50 очей за 1 круг...с какого перепугу....что там поменялось что такой резкий скачек....

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  9. hunter022 22.01.2023 22:03 # hunter022
    Наши дожимают Марьинку

    Дела у ВСУ здесь совсем плохи.

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  10. armyanoyeb77 22.01.2023 22:00 # armyanoyeb77
    Арсенал на троне ,пенсы на страпоне

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  11. unclearness 22.01.2023 21:58 # unclearness
    Охх и великолепный Арсенал))
    Матч просто космос
    С победой канониры!)))

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  12. narcot 22.01.2023 21:58 # narcot
    Скюмы лучшие)) натянули сито и раздвинули булки перед геями. Скамцо благородно дарит кубок геям в знак солидарности с меньшинствами. Значит работает пропаганда лгбт))

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  13. superperez101 22.01.2023 21:56 # superperez101
    каземиры не было, что во многом предрешило исход матча
    арсик молодцы, плюс у себя дома

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  14. redwhitegun 22.01.2023 21:56 # redwhitegun
    Артета кстати все четко сделал. Знал что Эдегору будет сложно, поэтому дирижировал сегодня Зина. Кроме того навал в последние 10 минут тоже был не спроста, учитывая матч МЮ с КП посреди недели. Видно что МЮ подсел, и Арсенал должен был дожимать еще раньше. Чертов гений...

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  15. thegodfather 22.01.2023 21:56 # thegodfather
    быстрее бы следующий сезон
    я хочу уже императорси на троне лицезреть

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  16. mufc1994 22.01.2023 21:54 # mufc1994
    Остаётся только потрахаться в жопу с мужиками, чего я конечно же делать не буду, потому что я натурал, вот.

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  17. arsenallexus407 22.01.2023 21:53 # arsenallexus407
    Арсенал 50
    Челси 29
    :)

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  18. v-0987654321 22.01.2023 21:52 # v-0987654321
    Ахахаха астер и наркот шо с вашимм ибаламм?

    Саасааать ЛОХи фупла

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  19. zheka000000 22.01.2023 21:52 # zheka000000
    ох уж этот матч среди недели((( бедные скюмы

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  20. moneycity 22.01.2023 21:52 # moneycity
    Сосенал, который отдыхал неделю еле выиграли у уставшего скама, у которых пол состава травмированных и так кукарекают. Это смешно.
    Но Артета молодец, на багаже Манчестер Сити тащит этот недоклуб из Лондона к чемпионству. Наш Зиченко в соло затащил этот матч, как и Жезус, ведь из-за его отсутствия непонятный бегунок на его месте забил два гола.

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