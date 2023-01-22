Тиаго чувствует, что "Ливерпуль" расплачивается за прошлый сезон

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара чувствует, что его команда расплачивается за изнурительный прошлый сезон.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" завоевал Кубок Англии и Кубок Лиги, а титул Премьер-Лиги упустил только в последнем туре, после чего проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов.



Тиаго чувствует, что те 63 матча истощили "Ливерпуль" во всех отношениях, и в этом сезоне "красные" имеют дело с последствиями.



"Дело не только в физической форме, это нечто психологическое, потому что мы были так близки к тому, чтобы выиграть все, но, к сожалению, это ускользнуло у нас из рук".



"Думаю, в плохие моменты мы должны оставаться сплоченными. В прошлом сезоне был один из моих лучших сезонов в жизни. Этот сезон складывается не лучшим образом, но это ничего не значит. Это вызов, и я думаю, мы обладаем отличным мастерством и отличными парнями, чтобы разобраться с этим, и я уверен, что мы разберемся".



"Наша реальность такова, что мы движемся матч за матчем и набираем очки, которые помогут нам подняться как можно выше. Наша цель — следующий матч. Не место в топ-4 и не попадание в Лигу Европы, а только следующий матч", — цитирует Тиаго The Independent.