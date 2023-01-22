Конте собирается оставить "Тоттенхэм" в конце сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте разочарован ситуацией в клубе и всерьез помышляет об уходе в конце сезона.

Конте тренирует "Тоттенхэм" с ноября 2021, в своем первом неполном сезоне опередив "Арсенал" и обеспечив "шпорам" путевку в Лигу Чемпионов.



Однако какого-либо заметного прогресса с тех пор "Тоттенхэм" не продемонстрировал, а Конте регулярно упрекает свой клуб насчет амбиций и трансферной активности.



Как утверждает Daily Mirror, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви недоволен такого рода публичными высказываниями Конте, поэтому чувство раздражения между тренером и клубом взаимно.



В данный момент все идет к тому, что итальянский специалист не будет продлевать свой истекающий контракт и уйдет от "шпор" в конце сезона.