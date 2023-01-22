Конте собирается оставить "Тоттенхэм" в конце сезона

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте разочарован ситуацией в клубе и всерьез помышляет об уходе в конце сезона.

Конте тренирует "Тоттенхэм" с ноября 2021, в своем первом неполном сезоне опередив "Арсенал" и обеспечив "шпорам" путевку в Лигу Чемпионов.

Однако какого-либо заметного прогресса с тех пор "Тоттенхэм" не продемонстрировал, а Конте регулярно упрекает свой клуб насчет амбиций и трансферной активности.

Как утверждает Daily Mirror, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви недоволен такого рода публичными высказываниями Конте, поэтому чувство раздражения между тренером и клубом взаимно.

В данный момент все идет к тому, что итальянский специалист не будет продлевать свой истекающий контракт и уйдет от "шпор" в конце сезона.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2023 20:00

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