Конте собирается оставить "Тоттенхэм" в конце сезона
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте разочарован ситуацией в клубе и всерьез помышляет об уходе в конце сезона.
Конте тренирует "Тоттенхэм" с ноября 2021, в своем первом неполном сезоне опередив "Арсенал" и обеспечив "шпорам" путевку в Лигу Чемпионов.
Однако какого-либо заметного прогресса с тех пор "Тоттенхэм" не продемонстрировал, а Конте регулярно упрекает свой клуб насчет амбиций и трансферной активности.
Как утверждает Daily Mirror, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви недоволен такого рода публичными высказываниями Конте, поэтому чувство раздражения между тренером и клубом взаимно.
В данный момент все идет к тому, что итальянский специалист не будет продлевать свой истекающий контракт и уйдет от "шпор" в конце сезона.
22.01.2023 20:00
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Всё по плану. Юве ти амо
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