"Сити" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря хет-трику Холанда

Четвертый хет-трик Эрлинга Холанда в этом сезоне Премьер-Лиги обеспечил "Манчестер Сити" крупную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 3:0.

Относительно победы 4:2 над "Тоттенхэмом" из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке и Хулиан Альварес, вместо которых вышли Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне.



По сравнению с переигровкой против "Ливерпуля" в Кубке Англии в стартовый состав "волков" влились Макс Килмен, Нелсон Семеду, Уго Буэно, Марио Лемина, Матеуш Нунеш и Хван Хи Чхан.



В начале матча не было ни опасных моментов, ни хотя бы ударов, вдобавок возникла продолжительная пауза из-за оказания медицинской помощи капитану хозяев Илкаю Гюндогану.



"Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом и на 19-й минуте, наконец, создал момент. Де Брюйне сделал пас в штрафную на Эрлинга Холанда, а тот пробил низом в касание, но голкипер гостей Жозе Са спас свою команду.



На 29-й минуте уже Джек Грилиш с дистанции проверил на бдительность Са. Еще парочка ударов "горожан" оказались неточными.



В конце концов хозяева открыли счет. Это случилось на 40-й минуте, когда Де Брюйне с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Холанд выиграл второй этаж и пробил головой — 1:0.



На 42-й минуте Грилиш упал в чужой штрафной после контакта с Натаном Коллинсом, однако система VAR подсказала рефери, что на пенальти это не тянет.



Перед самым перерывом Грилиш имел еще один момент, однако Коллинс головой остановил его обводящий удар на линии ворот.



Второй тайм начался с пенальти в ворота "Вулверхэмптона". Рауль Хименес сзади зацепил Гюндогана, и Холанд с 11-метровой отметки удвоил счет — 2:0.



А на 54-й минуте Холанд оформил хет-трик. Са просто подарил мяч Рияду Махрезу, который великодушно позволил Эрлингу поразить пустые ворота — 3:0.



На 66-й минуте Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Махреза, который подсек мяч перед Са, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Волки" уже почти перестали сопротивляться, а "горожане" создали еще несколько моментов, но удар Альвареса был отражен Са, а Гюндоган с близкого расстояния не попал головой по воротам.



"Вулверхэмптон" был напрочь лишен мяча, пока не начал пропускать, а без мяча было сложно рассчитывать хотя бы на контратаки. "Сити" одержал весьма комфортную победу и повысил свои шансы потягаться с "Арсеналом" за титул.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче