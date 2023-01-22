"Сити" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря хет-трику Холанда
Четвертый хет-трик Эрлинга Холанда в этом сезоне Премьер-Лиги обеспечил "Манчестер Сити" крупную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 3:0.
Относительно победы 4:2 над "Тоттенхэмом" из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке и Хулиан Альварес, вместо которых вышли Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне.
По сравнению с переигровкой против "Ливерпуля" в Кубке Англии в стартовый состав "волков" влились Макс Килмен, Нелсон Семеду, Уго Буэно, Марио Лемина, Матеуш Нунеш и Хван Хи Чхан.
В начале матча не было ни опасных моментов, ни хотя бы ударов, вдобавок возникла продолжительная пауза из-за оказания медицинской помощи капитану хозяев Илкаю Гюндогану.
"Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом и на 19-й минуте, наконец, создал момент. Де Брюйне сделал пас в штрафную на Эрлинга Холанда, а тот пробил низом в касание, но голкипер гостей Жозе Са спас свою команду.
На 29-й минуте уже Джек Грилиш с дистанции проверил на бдительность Са. Еще парочка ударов "горожан" оказались неточными.
В конце концов хозяева открыли счет. Это случилось на 40-й минуте, когда Де Брюйне с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Холанд выиграл второй этаж и пробил головой — 1:0.
На 42-й минуте Грилиш упал в чужой штрафной после контакта с Натаном Коллинсом, однако система VAR подсказала рефери, что на пенальти это не тянет.
Перед самым перерывом Грилиш имел еще один момент, однако Коллинс головой остановил его обводящий удар на линии ворот.
Второй тайм начался с пенальти в ворота "Вулверхэмптона". Рауль Хименес сзади зацепил Гюндогана, и Холанд с 11-метровой отметки удвоил счет — 2:0.
А на 54-й минуте Холанд оформил хет-трик. Са просто подарил мяч Рияду Махрезу, который великодушно позволил Эрлингу поразить пустые ворота — 3:0.
На 66-й минуте Де Брюйне с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Махреза, который подсек мяч перед Са, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Волки" уже почти перестали сопротивляться, а "горожане" создали еще несколько моментов, но удар Альвареса был отражен Са, а Гюндоган с близкого расстояния не попал головой по воротам.
"Вулверхэмптон" был напрочь лишен мяча, пока не начал пропускать, а без мяча было сложно рассчитывать хотя бы на контратаки. "Сити" одержал весьма комфортную победу и повысил свои шансы потягаться с "Арсеналом" за титул.
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
22.01.2023 18:55
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Последние комментарии:
Когда долбоёба укатывают по вопросам какого-то Соледара, он переключается на "Киев за 3 дня" ))))
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Kоманды, которым Маркус Рэшфорд забивал чаще всего в своей карьере:
"Ливерпуль", "Лестер" - 6
"Челси", "Вест Хэм", "МАН СИТИ" - 5
"Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал" - 4
Уже 5 в ворота Арсенала, ну что за ебарь топариков
22.01.2023 19:51 #
imf-tau
Допизделись гуннеры, раз в год и Рэш стреляет. Но расчет взять МЮ на очко ан первых минутах не сработал у Артеты, теперь пусть думает.
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Источник: http://fapl.ru/posts/98128/?c=1#c7710879
Чет за игрой своей помойки даже не следит
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Мактоминей если не выпилится, то скюмы могут и не проебать
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скамцо команда говноедов, лишь бы упасть и пенку выпросить
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Пидарастерка анализирует))
Подходите, посоны
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Ахахахаха астер уебан
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Смитроу и Троссард должны обновить фланги на минуте 68, учитывая что МЮ играл в мидвик, то легчайшие 3 очка должны быть.
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Вчера отдохнули, сегодня продолжаем
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Пока так
- Арс имеет больше моментов и подходов, у МЮ поменьше, но в целом моменты опаснее;
- Биссака не краек уровня команды топ-4;
- Парти какой-то дерганный, очень часто пасует мимо;
- Пенки не было.
Имхо пока никто на победу не наиграл - Арс после первого пресса и оплеухи подуспокоился и осторожничает, МЮ особо не рвется.
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Шоу пока норм Ссаку держит
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Сейчас Трос выйдет и зарешает, скам все силы на первый тайм отдал, Артета любит разматывать середняков ничейкой до перерыва а во втором просто издевается над соперником.
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Дельфин Юнайтед
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пенку этот хуесос ставить в ворота арсенала принципиально видимо не хочет...
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Второй тайм 3-1 Арсенал выносит....че там в последнее время происходит с истеричкой Фернандешем
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Баля, какая же параша антони(( животное даже на пять метров отдать не может((
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Вот эту площадку для тренеров надо решеткой ограждать, потому что ортета охуела.
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Артету желтенькой окропили уэхехехе.
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типичные ггшные плаксы - истерички)
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А нахуй говномешалка в составе, если скамцо не закидывает?)
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Вот что Ортета сделал с Джакой, похоже прочистил дымоход и весь метан с мозгов выпустил. Умнее же стал и сдержаннее
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