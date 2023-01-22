Беллингем откажется от нового контракта с "Боруссией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем откажется от нового контракта со своим клубом, чтобы уйти грядущим летом.

Уход Беллингема после окончания этого сезона выглядит неизбежным, но "Боруссия" сохраняет робкую надежду сохранить 19-летнего игрока сборной Англии.



Как сообщает The Sun, "Боруссия" готовит предложить Беллингему новый пятилетний контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 180,000 фунтов в неделю.



Однако Беллингем собирается отклонить это предложение, что даст старт аукциону европейских грандов, включая "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", за Джуда.



Если новый контракт окажется невозможен, "Боруссия" потребует за Беллингема свыше 100 миллионов фунтов, причем 75 процентов от суммы сделки клуб Бундеслиги захочет получить сразу.