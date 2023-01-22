Гвардиола рассказал, что заставит его уйти из "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что покинет свой пост, если утратит контроль над своей командой, а команда перестанет регулярно претендовать на титул Премьер-Лиги.

После завоевания четырех титулов Премьер-Лиги за последние пять лет "Сити" выглядит насытившимся в этом сезоне, и это напоминает Гвардиоле его игровые времена.



Гвардиола понимает, что его задача — мотивировать подопечных, и если Хосеп перестанет с этим справляться, исход может быть только один.



"Будучи игроком, я завоевал четыре титула Ла Лиги в Испании, четыре подряд. Пятый сезон не был таким же, и шестой сезон не был таким же".



"Я уже не был таким изголодавшимся. Я пресытился, "Реал" побеждал нас. Поэтому я понимаю игроков, но я здесь, чтобы мотивировать их. Президент знает это".



"Я хочу быть здесь, но если я потеряю команду, я не могу оставаться здесь. Мы вторые в таблице, мы не в 25 очках позади "Арсенала", и все еще предстоит разыграть 57 очков", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.