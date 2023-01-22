"Юнайтед" отказался от приглашения Ройса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.
Как сообщает Daily Mail, в прошлый уикенд представители Ройса побывали на "Олд Траффорд", засвидетельствовав победу "Юнайтед" над соседями из "Манчестер Сити" со счетом 2:1.
Представители Ройса провели секретную встречу с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, фактически предложив услуги Марко "красным дьяволам".
Однако сейчас "Юнайтед" решил, что не будет приглашать 33-летнего немца, который в Дортмунде получает свыше 200,000 фунтов в неделю.
22.01.2023 16:00
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раньше надо было приезжатБ.
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