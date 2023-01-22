"Юнайтед" отказался от приглашения Ройса

"Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

Как сообщает Daily Mail, в прошлый уикенд представители Ройса побывали на "Олд Траффорд", засвидетельствовав победу "Юнайтед" над соседями из "Манчестер Сити" со счетом 2:1.



Представители Ройса провели секретную встречу с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, фактически предложив услуги Марко "красным дьяволам".



Однако сейчас "Юнайтед" решил, что не будет приглашать 33-летнего немца, который в Дортмунде получает свыше 200,000 фунтов в неделю.