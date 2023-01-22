Агент заявил, что "Тоттенхэм" две недели вел переговоры по Троссарду

Агент новичка "Арсенала" Леандро Троссарда заявил, что "Тоттенхэм" тоже хотел заполучить его клиента.

В минувшую пятницу "Арсенал" подтвердил приобретение Троссарда из "Брайтона" за 20 миллионов фунтов плюс бонусы.



Согласно слухам, перед этим "Брайтон" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 12 млн. фунтов, и агент Джози Комхейр может подтвердить, что "шпоры" действительно вели переговоры насчет 28-летнего бельгийца.



"Тоттенхэм" контактировал с нами на протяжении двух последних недель. Но это было так: "Мы хотим его, но подождите это, подождите то. В среду с нами связался "Арсенал" — 24 часа спустя у них была договоренность", — цитирует Комхейра Daily Mirror.