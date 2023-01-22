"Вулверхэмптон" приобрел Доусона
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона за 3.3 млн. фунтов.
Доусон, на счету которого 246 сыгранных в Премьер-Лиге матчей, заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на два с половиной года.
Опыт Крейга, который также поиграл за "Уотфорд", "Болтон" и "Вест Бромвич", должен помочь "волкам" в борьбе за выживание, в которую они оказались втянуты.
В этом сезоне 32-летний англичанин принял участие только в восьми матчах Премьер-Лиги.
22.01.2023 13:00
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