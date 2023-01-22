Магуайр, Ван-Биссака и Мактоминей не покинут МЮ в январе

Защитники Харри Магуайр с Аароном Ван-Биссакой и полузащитник Скотт Мактоминей не покинут "Манчестер Юнайтед" в январе.

В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", и совсем недавно Харри связывали с переходом в "Вест Хэм" на правах аренды.



Однако Sky Sports может подтвердить, что Магуайр не покинет "Олд Траффорд" в зимнее окно, как и Ван-Биссака, который изначально был доступен для трансфера, но после паузы на ЧМ-2022 стремительно ворвался в планы главного тренера Эрика Тен Хага.



Останется в "Юнайтед" и Мактоминей, который отметился только шестью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиге и которого сватали в "Ньюкасл". Тен Хаг дорожит шотландцем.



А вот вингеров Энтони Элангу и Факундо Пельистри "красные дьяволы" готовы отправить в аренду за игровой практикой.