Магуайр, Ван-Биссака и Мактоминей не покинут МЮ в январе
Защитники Харри Магуайр с Аароном Ван-Биссакой и полузащитник Скотт Мактоминей не покинут "Манчестер Юнайтед" в январе.
В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", и совсем недавно Харри связывали с переходом в "Вест Хэм" на правах аренды.
Однако Sky Sports может подтвердить, что Магуайр не покинет "Олд Траффорд" в зимнее окно, как и Ван-Биссака, который изначально был доступен для трансфера, но после паузы на ЧМ-2022 стремительно ворвался в планы главного тренера Эрика Тен Хага.
Останется в "Юнайтед" и Мактоминей, который отметился только шестью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиге и которого сватали в "Ньюкасл". Тен Хаг дорожит шотландцем.
А вот вингеров Энтони Элангу и Факундо Пельистри "красные дьяволы" готовы отправить в аренду за игровой практикой.
22.01.2023 12:00
Просмотров: 325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ни об одном из троих даже речи не было об уходе, но журнашлюхи придумают новость, даже если ее нет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий