Магуайр, Ван-Биссака и Мактоминей не покинут МЮ в январе

Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака Защитники Харри Магуайр с Аароном Ван-Биссакой и полузащитник Скотт Мактоминей не покинут "Манчестер Юнайтед" в январе.

В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", и совсем недавно Харри связывали с переходом в "Вест Хэм" на правах аренды.

Однако Sky Sports может подтвердить, что Магуайр не покинет "Олд Траффорд" в зимнее окно, как и Ван-Биссака, который изначально был доступен для трансфера, но после паузы на ЧМ-2022 стремительно ворвался в планы главного тренера Эрика Тен Хага.

Останется в "Юнайтед" и Мактоминей, который отметился только шестью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиге и которого сватали в "Ньюкасл". Тен Хаг дорожит шотландцем.

А вот вингеров Энтони Элангу и Факундо Пельистри "красные дьяволы" готовы отправить в аренду за игровой практикой.


Метки Ван-Биссака, Магуайр, Мактоминей, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2023 12:00

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  1. bad-crew 22.01.2023 12:25 # bad-crew
    Ни об одном из троих даже речи не было об уходе, но журнашлюхи придумают новость, даже если ее нет.

    (ответить)

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