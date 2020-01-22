"Сити" начал переговоры с Гюндоганом о новом контракте

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" начал переговоры со своим полузащитником Илкаем Гюндоганом о новом контракте.

Гюндоган выступает за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов фунтов в 2016 году, с тех пор забив 51 гол в 278 матчах.

За шесть с половиной лет в Манчестере Гюндоган завоевал четыре титула Премьер-Лиги, а также четыре Кубка Лиги и Кубок Англии. С этого сезона Илкай является капитаном "горожан".

Сейчас от действующего контракта Гюндогана остается всего полгода, и ранее существовали реальные опасения, что Илкай может покинуть "Сити" свободным агентом в конце сезона.

По информации Daily Mail, на руках у Гюндогана уже есть предложение от "Барселоны", однако "Сити" не смирился с уходом 32-летнего немца и сейчас обсуждает продление сотрудничества.


Метки Гюндоган, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.01.2023 12:17 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. superglor 22.01.2023 11:01 # superglor
    Даром не нужен этот турок. Номер 8 занимает, повязку позорит. Продать его и купить благородного англичанина, например, Райса.

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