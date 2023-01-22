МЮ готов наградить Гарначо рекордным по сроку контрактом

"Манчестер Юнайтед" готов наградить вингера Алехандро Гарначо самым большим по сроку контрактом в истории клуба.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" хочет связать будущее Гарначо с клубом на следующие восемь лет.



Однако семья и советники Алехандро не слишком этим впечатлены и считают четыре года более разумным сроком. Вдобавок у сторон по-прежнему имеются разногласия насчет зарплаты.



Несмотря на то, что у Гарначо остается только один полный год по контракту, и несмотря на интерес к Алехандро клубов вроде "Реала" и "Атлетико", "Юнайтед" не боится потерять 18-летнего аргентинца.



Ожидается, что "Юнайтед" и Гарначо договорятся на зарплату в 32,000 фунтов в неделю, а также клуб может включить в новый контракт игрока пункт о выкупе.