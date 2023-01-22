МЮ готов наградить Гарначо рекордным по сроку контрактом
"Манчестер Юнайтед" готов наградить вингера Алехандро Гарначо самым большим по сроку контрактом в истории клуба.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" хочет связать будущее Гарначо с клубом на следующие восемь лет.
Однако семья и советники Алехандро не слишком этим впечатлены и считают четыре года более разумным сроком. Вдобавок у сторон по-прежнему имеются разногласия насчет зарплаты.
Несмотря на то, что у Гарначо остается только один полный год по контракту, и несмотря на интерес к Алехандро клубов вроде "Реала" и "Атлетико", "Юнайтед" не боится потерять 18-летнего аргентинца.
Ожидается, что "Юнайтед" и Гарначо договорятся на зарплату в 32,000 фунтов в неделю, а также клуб может включить в новый контракт игрока пункт о выкупе.
22.01.2023 10:00
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