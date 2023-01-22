"Сити" близок к покупке Максимо Перроне
"Манчестер Сити" близок к покупке полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне за 8.2 млн. фунтов.
Интерес к Перроне также проявляли "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Бенфика", однако "Сити" удалось выиграть борьбы за 20-летнего аргентинца.
Как сообщает Daily Mail, "горожане" уже согласовали переход Перроне, и трансфер не оформлен лишь потому, что "Велес Сарсфилд" не захотел сразу платить налог со сделки.
Ожидается, что Максимо официально присоединится к "Сити" после выступления на юношеском Чемпионате Южной Америки U-20 за сборную Аргентины. Этот турнир завершится 12 февраля.
22.01.2023 09:00
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