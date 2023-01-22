"Сити" близок к покупке Максимо Перроне

"Манчестер Сити" близок к покупке полузащитника "Велес Сарсфилда" Максимо Перроне за 8.2 млн. фунтов.

Интерес к Перроне также проявляли "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Бенфика", однако "Сити" удалось выиграть борьбы за 20-летнего аргентинца.



Как сообщает Daily Mail, "горожане" уже согласовали переход Перроне, и трансфер не оформлен лишь потому, что "Велес Сарсфилд" не захотел сразу платить налог со сделки.



Ожидается, что Максимо официально присоединится к "Сити" после выступления на юношеском Чемпионате Южной Америки U-20 за сборную Аргентины. Этот турнир завершится 12 февраля.