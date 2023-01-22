Деклан Райс предпочитает "Арсенал"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс склоняется к тому, чтобы перебраться в "Арсенал" грядущим летом.

Напомним, ранее в январе стало известно, что "Арсенал" сделал Райса своей целью номер один на следующее трансферное окно.

И здесь у "Арсенала" есть серьезный конкурент в лице "Челси", который едва опередил "канониров" в борьбе за Жоау Фелиша и Михаила Мудрика. Также Деклан интересен "Манчестер Юнайтед".

Однако решающим фактором могут стать личные предпочтения Райса, и Деклан, как утверждает The Guardian, тяготеет к переходу в "Арсенал". 24-летний англичанин находится под впечатлением от того, как "канониры" проводят этот сезон, и считает, что Микель Артета поможет ему стать более классным игроком.

После окончания этого сезона у Райса останется только один год по контракту, плюс "Вест Хэму" принадлежит опция продления на 12 месяцев. Ожидается, что сумма около 80 миллионов фунтов убедит "молотобойцев" отпустить своего капитана.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2023 08:00

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