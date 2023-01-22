Деклан Райс предпочитает "Арсенал"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс склоняется к тому, чтобы перебраться в "Арсенал" грядущим летом.

Напомним, ранее в январе стало известно, что "Арсенал" сделал Райса своей целью номер один на следующее трансферное окно.



И здесь у "Арсенала" есть серьезный конкурент в лице "Челси", который едва опередил "канониров" в борьбе за Жоау Фелиша и Михаила Мудрика. Также Деклан интересен "Манчестер Юнайтед".



Однако решающим фактором могут стать личные предпочтения Райса, и Деклан, как утверждает The Guardian, тяготеет к переходу в "Арсенал". 24-летний англичанин находится под впечатлением от того, как "канониры" проводят этот сезон, и считает, что Микель Артета поможет ему стать более классным игроком.



После окончания этого сезона у Райса останется только один год по контракту, плюс "Вест Хэму" принадлежит опция продления на 12 месяцев. Ожидается, что сумма около 80 миллионов фунтов убедит "молотобойцев" отпустить своего капитана.